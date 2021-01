9 Mart 1994 tarihinde Konak, İzmir'de dünyaya gelen Okay Yokuşlu orta sahada top süren Türk milli futbolcudur. Okay Yokuşlu 26 yaşındadır. 1,91 boyunda olan Okay Yokuşlu şu an La Liga'da yer alan Celta Vigo'da 5 numaralı formayı giymektedir.

Okay Yokuşlu hangi takımlarda oynadı?

Okay Yokuşlu'nun kariyeri boyunca ligde toplam 281 maça çıkmış, bu maçlarda 19 gol kaydetmiş ve 2 asist yapmıştır. Okay Yokuşlu'nun oynadığı takımlar aşağıda sıralanmıştır:

Altay, 1. Lig, 2009 - 10, 2010 - 11, 33 maç 4 gol

Kayserispor, Süper Lig / 1. Lig, 2011 -12, 2012 - 13, 2013 - 14, 2014 - 15, 102 maç 7 gol 5 asist

Trabzonspor , Süper Lig, 2015 - 16, 2016 - 17, 2017 - 18, 86 maç 6 gol 5 asist

Celta de Vigo, La Liga, 2018 - 19, 2019 - 20, 2020 -21, 60 maç 2 gol 2 asist

Okay Yokuşlu kariyeri boyunca 107 milli maça çıkmış, bu maçlarda 13 gol ve 1 asist kaydetmiştir. Okay Yokuşlu'nun milli takım istatistikleri aşağıda sıralanmıştır:

2009, Türkiye-U15, 6 maç 3 gol

2009 - 10, Türkiye U-16, 6 maç 1 gol

2010 - 11, Türkiye U-17, 25 maç 4 gol

2011 - 13, Türkiye U-19, 16 maç 3 gol

2012 - 14, Türkiye U-20, 14 maç 1 gol

2012 - 15, Türkiye U-21, 11 maç 0 gol

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Türkiye, 29 maç 1 gol 1 asist

Okay Yokuşlu kariyeri

Okay Yokuşlu futbolculuk kariyerinde 8 yaşındayken Karşıyaka Spor Okulu'na katılarak başladı. 2004 yılında Karşıyaka Spor Okulu'nda Okay Yokuşlu'nun amatör futbol kariyeri de başladı. Okay Yokuşlu ilerleyen dönemde 2009-10 sezonu geldiğinde Altay U-18 ve Altay A2 takımlarında aynı anda yer almaya başladı.

Okay Yokuşlu 6 Ekim 2009 tarihinde ilk A2 maçına katıldı. Bucaspor'a karşı oynanan bu maçta oyuna 2. yarı dahil oldu ve toplam 2 gol attı. Okay Yokuşlu bu golleri attığı sırada 15 yaş 324 günlük idi. Bu goller ile Türkiye'de profesyonel ligde gol kaydeden en genç futbolcu unvanını almaya da hak kazandı. Okay Yokuşlu elde ettiği bu unvanı 21 Ekim 2014 tarihine kadar elinde tuttu. Ancak 15 yaş 218 günlük Ufukcan Engin'in attığı gol ile kaybetti.

Okay Yokuşlu dikkatleri üzerine çekmeye başladı ve 15 Ocak 2010 tarihinde Altay ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Henüz 16 yaşını doldurmamışken ilk 11 olarak sahaya çıkan Okay Yokuşlu, Türkiye Kupası'nda grup eleme maçlarında da yer aldı. Altay takımının sezon sonuna kadar vazgeçilmez futbolcularından biri olan Okay Yokuşu, 1 Temmuz 2011 tarihinde Kayserispor'a transfer oldu. 8 Temmuz 2015 tarihinde ise kariyerine Trabzonspor ile devam etmeye başladı.

Okay Yokuşlu 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Okay Yokuşlu 1 Temmuz 2018 tarihinde imza attığı, İspanyol takımı Celta de Vigo ile yıllık 2,6 milyon Euro maaşa anlaşmıştır. Piyasa değeri yaklaşık olarak 6 milyon Euro olan oyuncunun İspanya'da uygulanan vergi sistemi nedeniyle eline geçecek paranın neredeyse Trabzonspor'da aldığı ücrete eşit olduğu bildirilmiştir.

Okay Yokuşlu'nun başarıları

Okay yokuşlu Türkiye'de profesyonel liglerde gol kaydeden en genç oyuncu olarak tarihe geçmiştir. (15 yaş)

Okay Yokuşlu 1. Lig'de gol kaydeden en genç futbolcu olarak tarihe geçmiştir. (15 yaş)