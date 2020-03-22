Okay Yokuşlu: Kişisel antrenman yapıyoruz

İspanya'da Corona virüs salgını her geçen gün daha da büyürken, ülkede bulunan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu bu zorlu süreçte idmanlarını nasıl yaptığını beIN Sports'a açıkladı.

İşte milli futbolcumuzun açıklamaları:

15 günlük sokağa çıkma yasağımız var, bunu 15 gün daha uzattılar. Evinde spor aleti olmayan arkadaşlarımıza kulübümüz bu aletleri temin ediyor. Evde bulunan aletlere göre her oyuncuya kişisel antrenmanlar veriliyor. (beIN Sports)

İspanya Futbol Federasyonu, her şey iyi gittiği takdirde, mayıs ortasında sezonu başlatıp temmuz ayında bitirmeyi planlıyor.