Okay Yokuşlu için Leeds United iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun başka bir takımla kariyerini İngiltere'de sürdürebileceği iddia edildi.

Football Insider'da yer alan habere göre İngiltere'nin köklü kulübü Leeds United, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de kalmak istediği ileri sürülen haberde oyuncunun yeni durağının Leeds United olabileceği konuşuluyor.

İspanyolların önde gelen yayın organı AS'a dayandırılan bilgiye göre, Celta'nın yıldız futbolcuyu satmayı planlamasına rağmen West Bromwich Albion'ın oyuncunun sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneği bulunmuyor.





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Kümede kalma savaşı veriyor

Ocak ayında kiralık olarak Celta Vigo'dan lacivert beyazlıların kadrosuna dahil olan Okay Yokuşlu, Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı. Ligde zor günler geçiren ve kümede kalma savaşı veren West Brom., sezonun bitimine 4 maç kala düşme hattının 10 puan gerisinde sondan ikinci sırada bulunuyor.







