Okay Yokuşlu için Ledds United iddiası
Geçtiğimiz sezon ikinci yarısını Premier Lig'de küme düşen West Bromwich Albion'da geçiren Celta Vigo'lu milli futbolcumuzun Leeds United'a transfer olabileceği iddia edildi. Okay'ın da kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği belirtildi.
Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo'da olan ve geçtiğimiz sezonu West Bromvich Albion'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun aklı İngiltere Premier Ligi'nde kaldı.
İngiliz basınından Goal.com, 26 yaşındaki futbolcu ile Leeds United'ın ilgilendiğini iddia etti. Haberde milli futbolcunun da kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği belirtildi.
16 maçta forma giydi
Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Celta Vigo'dan kiralık olarak West Bromwich Albion'a transfer olan Okay Yokuşlu, laciver beyazlılarla ligde 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Premier Lig'i geçen sezon 19. sırada tamamlayan West Bromwich, bir alt lige düştü.