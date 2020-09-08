Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini açıklayarak transferdeki sessizliğini bozdu. Sarı-Kırmızılı takımın Etebo dışında iki transfer daha yapacağı öğrenildi. Cim bom, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu ve Inter'li Radja Nainggolan için görüşmelerini sürdürüyor. Nainggolan transferi gerçekleşirse Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlk hedef Okay Yokuşlu!

Sarı-kırmızılı takımın Etebo'dan sondaki ilk hedefi ise Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu. Cim bom, yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor. İspanyol kulübü ile pazarlık yapan Galatasaray Okay’ı kiralamak için 1 milyon Euro teklif ederken, Celta 2 milyon Euro istedi. Pazarlıklar devam ediyor. Transferin 1.2 milyon kiralama bedeli ile bitmesi bekleniyor.

Asıl bomba Nainggolan

Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü bir diğer isim ise Inter forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı 10 numara Radja Nainggolan... Inter'in 2018 yılında Roma'dan 38 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı takım devreye girdi. Nainggolan'a yıllık 2.2 milyon edildi. Ayrıca 1 milyon Euro'da kiralama bedeli ödenecek. Inter yılda 3.5 milyon Euro kazanan Nainggolan'nın maaşının tamamının karşılanmasını istiyor. Galatasaray ile İtalyanlar arasında görüşmeler devam ediyor.

Nainggolan gelirse Belhanda gidiyor

Galatasaray Inter'den Nainggolan'ı transfer ederse Belhanda ile kesin olarak yollar ayrılacak. Sarı-Kırmızılı takımla ilişkileri iyi olan ve son olarak Etebo'yu getiren William D'avilla aynı zamanda Belhanda'nın menajerliğini yapıyor. Galatasaray yönetimi Fransız menajerden Belhanda'ya kulüp bulmasını istedi.

Yakup Çınar - Fanatik Özel