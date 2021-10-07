Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Yunan ekibi Panathinaikos, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Panathinaikos'un yıldızlarından Okaro White açıklamalarda bulundu.

Sezon başı itibariyle oynadıkları resmi maçlarda yaptıkları hataların farkında olduklarını belirten Okaro White, "Önce EuroLeague'e ve sonrasında da lige oldukça sıkıntılı bir başlangıç yaptık. Bu sonuçları geride bırakarak önümüze bakmamız gerekiyor. Fenerbahçe, oldukça güçlü ve tecrübeli bir takım ama onlara karşı koyabilmeliyiz. Şu andaki durum herhangi bir rakiple alakalı değil kendimizle alakalı. Nasıl ilerleyebileceğimizin farkına varıp çok çalışmalıyız ve sonrasında rakibimizin kim olduğuna bakmalıyız. Sezonun ilk iki resmi maçında neleri yanlış yaptığımızın farkındayız. Maçları izleyerek de bunları anlamak kolay. Kazanmak adına yanlışlarımızı düzeltmeli ve ilk dakikadan son dakikaya kadar oyun planımıza odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.