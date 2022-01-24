Sezon başında Giresunspor'un, Galatasaray 'dan kiraladığı Okan Kocuk performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken, 26 yaşındaki kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon 20 maçta 22 gol yiyen ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli eldivenin, Kosova Milli Takımı'nın formasını giyebileceği öne sürüldü.

Daha önce teklif almış!

Kökenlerinin Kosova'ya dayandığı Okan, A Milli Takımımız'da daha önce görev yapmaması nedeniyle Kosova için kriterleri karşılıyor. Daha önce Balkan ülkesinin, başarılı file bekçisine bu teklifi götürdüğü ancak o dönem A Milli Takım hayalleri olduğu için Okan'ın söz konusu öneriyi kabul etmediği belirtilirken, şu anda böyle bir talebin olması durumunda deneyimli kalecinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

Aslan, Okan'ı geri istiyor

Bilindiği üzere Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrasında Okan Kocuk'un, Giresunspor'dan geri çağrılması gündemde.