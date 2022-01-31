Galatasaray 'ın genç kalecisi Okan Kocuk, Muslera'nın sakatlığı sonrası ilk 11'de yer alması ile dikkatleri üzerine topladı. Yetenekli kaleci güçlü bir performans ile Galatasaray'da kalarak önemli yerlere geleceğine dair ciddi sinyaller verdi.

Okan Kocuk nereli?

20 Temmuz 1995 yılında dünyaya gelen Okan Kocuk, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbol hayatına da yine Bursa'da başlayan yetenekli oyuncu, kalecilik mevkiinde başladığı kariyerine aynı şekilde sürdürüyor. Çocukluk ve gençlik dönemini de yine Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçiren tecrübeli kaleci, özellikle Galatasaray'a transfer olması ile futbol basını açısından dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Okan Kocuk kaç yaşında?

İnternet üzerinden Okan Kocuk hakkında araştırma yapan pek çok kişi, özellikte tecrübeli kalecinin kaç yaşında olduğunu merak ediyor. 20 Temmuz 1995 yılında dünyaya gelen Okan kocuk şu an 26 yaşındadır. Futbol açısından Ortalama bir yaşta bulunan file bekçisi, özellikle son zamanlarda gösterdiği performansı ile Galatasaray takımında ön plana çıkmaya başladı. 25 yaşında olması ile beraber futbol kariyerinin en güzel yıllarında bulunan Okan Kocuk, Galatasaray'da daha önemli işler yapacak gibi görünüyor.

Okan Kocuk hangi takımlarda oynadı?

Okan Kocuk futbola Mustafakemalpaşaspor’da başlayan Okan, 2008’de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor’la profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunda 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’a kiralık olarak gönderildi. Burada 23’ü lig 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor’a kiralanan futbolcu burada ise 34’ü lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi. 2018-19 sezonunda Bursaspor’a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray’la 4 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Temmuz 2021 tarihinde Giresunspor’a geçici kiralık olarak transfer olmuştur.

Okan Kocuk Milli Takım kariyeri

Okan Kocuk özellikle son dönemlerde ön plana çıkan ve yeteneğini göstermeye başlayan kalecilerden biridir. Bu doğrultuda birçok defa milli takımın genç kadrosunda yer aldı. Özellikle bu U16 ve U17 ile beraber U18 milli takımlarında görev aldı. Şu an ise Türkiye A2 takımının kalesini korumaya devam etmektedir. Özellikle hem milli takımda hem de Galatasaray'da gösterdiği başarı ile, gelecekte daha önemli yerlere geleceğine yönelik ciddi sinyaller veren kalecilerden biridir. Şu an Belirli aralıklarla kaleyi devralan genç eldiven, her geçen gün üzerine koymaya devam ediyor.