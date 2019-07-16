Fernando Muslera’nın yanında kalesini genç ve yerli bir eldiven ile güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Bursaspor forması giyen Okan Kocuk transferini bitirdi. Sarı Kırmızılı ekip, başarılı eldiven ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Okan Kocuk kimdir?

Okan Kocuk, 27 Temmuz 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbola 2006 yılında Bursa ekibi Mustafa Kemalpaşaspor'da başlayan Okan, burada 3 yıl forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına transfer edildi. Kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayan ve alt yaş gruplarına damga vuran Okan, 2011 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

6 yıl boyunca Bursaspor'un alt yaş kategorisindeki takımlarında oynayan Okan, tecrübe kazanması amacıyla ilk olarak Bandırmaspor'a, ardından İstanbulspor'a kiralandı.

İstanbulspor'la Spor Toto 1. Lig'de 28 maçta kaleyi koruyan Okan, gösterdiği performansla dikkat çekti. Sezon sonu Bursa'ya geri dönen başarılı eldiven, Samet Aybaba'nın göreve gelmesiyle formayı kaptı. Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından yeni kaleci istemeyen Samet Aybaba, formayı Okan ve Muhammed'e verdi.

Milli takımda da U16'dan itibaren bütün kategorilerde milli olan Okan, bu sezon Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’a da davet edilmişti.

Geçen sezonun başında Harun Tekin’in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, sezonu 22 maç ile tamamladı. Kalesinde 23 gol gören Okan, 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.