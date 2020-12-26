Okan Kocuk: Hafta içi iyi çalıştık

"Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o. Fatih Ağabey ile birlikte kaleyi teslim attık. Çok iyi savunma yapıyoruz. Gol yemeden zor bir deplasmandan 3 puan aldık"

"Galibiyetle ayrılmamız çok iyi. Mücadele eden tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Sahada çok iyi mücadele ettik ve çok iyi durduk. Hocamız yukarıda olsa bile hafta içi bizi çok iyi çalıştırdı ve hazırladı bu maça"