Süper Lig şampiyonu Başakşehir şimdi de Avrupa’da tarih yazmak istiyor. Bu anlamda İstanbul ekibinin hocası Okan Buruk, zorlu Kopenhag maçı öncesinde şunları söyledi: “Bundan önce yaşadığımız sevinçleri Kopenhag'da sürdürmek istiyoruz. Son sekiz içerisinde olacağımız bir maç bizi bekliyor. İlk hedefimiz Kopenhag'ı geçmek. Ondan sonra Manchester United'ı düşünmek istiyoruz. Tek odaklandığımız maç şu an Kopenhag.”

‘En iyisi için…’

“Tek maçlık oyunlar, seyircisiz, her takımın maça ortak olduğu oyunlar. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla buraya nasıl geldiysek bundan sonra da aynısını yaşayacağız. Seyircisiz maçlara alıştık. Bundan önce seyircili maçlar da oynandı. Bu maç da seyircisiz. Ama buna ligimizde de alıştık. Güzel bir stat, güzel bir ortam olduktan sonra en iyisini yapmaya çalışacağız. Oyuncularım ve ekibimiz hazır. İnşallah en iyi sonuçla buraya döneceğiz."