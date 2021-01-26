TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Zor bir yıl, bizim için daha da zor oldu. Diğer takımlara göre daha geç bitirdik. Şampiyon bir takım, sezonu geç bitirmiş, 10 günlük aradan sonra sezona tekrar başlamış, dinlenememiş. Zor bir sezonun bizi beklediğini biliyorduk ama ekstra zor oldu."









İstediğimiz yerde değiliz ama hedeflerimiz devam ediyor. Birincisi Süper Kupa, Türkiye Kupası'nda da devam etmek istiyoruz. Süper Lig'de de çıkabileceğimiz en yüksek sıraya çıkmak istiyoruz. Oyuncuların özgüvene ihtiyacı var, umarım bu maçla başlangıç olur.

Güzel maçları özledik. Özellikle ligimizde oynanan maçların kalitesi tam olarak istenen gibi değil. Çoğu genellikle bir takımın beklediği, diğerinin atak ettiği maçlar oluyor. Yarın iki kaliteli takımın maçı olacak. Umarım herkese güzel bir akşam yaşatabiliriz"

"İrfan Can iyi bir profesyonel. Bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir karakter. Transfer teklifleri ve görüşmeler olsa da, İrfan hep %100'ünü vermeye çalıştı. Doğru rakam verildiğinde alınabilir. Her oyuncu, doğru şartlarda alınabilir."



