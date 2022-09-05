Galatasaray son transfer bombasını Mauro İcardi ile patlatmaya hazırlanıyor. Bugün-yarın KAP açıklaması yapılacak, İcardi en geç çarşamba günü Miami'den İstanbul'a gelmiş olacak. Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro garanti para verecek sarı-kırmızılı kulüp, bu transfere aracılık eden eşi Wanda Nara'ya da 1 milyon Euro menajerlik komisyonu ödeyecek. Fransa'da 8 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvetin, kalan ücretini PSG tamamlayacak.

GOMİS SAHAYA İLK 11'DE ÇIKABİLİR

Akılların İcardi'de olduğu Galatasaray'da Gaziantep FK maçında gözler ise Haris Seferovic'e çevrildi. Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Seferovic, hafta içi idmanlarda yedek takımla çalıştı. Okan Buruk forvette Gomis'le başlayabilir. Kiralık gelen Seferovic'in 20 maça ulaşması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

GOL MAKINESİ

İcardi, oynadığı 4 kulüpte toplam 383 maça çıkarken 203 gol atıp, 43 de asist yaptı. Arjantinli yıldız, bu sezon hiç forma giymedi.

SİFTAHI YOK

Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig 'deki 4 maçına da 11'de başlayıp 323 dakika sahada kaldı. Ancak ağları sarsmayı başaramadı.

G.ANTEP'İ KONUK EDİYOR

GERIDE kalan 4 maçta 7 puan toplamasına rağmen sadece 2 gol atabilen Galatasaray, bugün evinde 10 puanlı Gaziantep FK'yı konuk edecek. İyileşen ve hafta boyunca takımla çalışan Leo Dubois, karşılaşmanın kadrosuna alındı. Ancak Sacha Boey'in performansından memnun olan Okan Buruk, Dubois'i yedek soyunduracak. (Sabah)