Okan Buruk, takım kaptanı Orhan Ovacıklı, kulüp yöneticisi Sinan Mete ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile birlikte lise öğrencileri ile buluştu. Ali Metin Kazancı Rize Lisesi Müdürü Cemil Metoğlu konuklarını kapıda karşıladı.

Okulun konferans solununda gerçekleşen buluşmaya öğrenciler Çaykur Rizespor forması ve atkıları ile katıldı. Bu durum karşısında memnuniyeti dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, şunları söyledi:

"Hepinizin Rizespor forması giymesi beni çok sevindirdi. Önümüzdeki yıllarda bazılarınız futbolcu, bazılarınız yönetici, bazılarınız taraftar belki de bazılarınız da bu şehirde söz sahibi olacak. Bu ışığın sizlerde olduğunu görüyorum. Bu şehrin ve takımın geleceği sizlersiniz. Size verebileceğim tavsiye; çok çalışmak olacaktır. Umarım bu takıma olan sevginiz artarak devam eder.Yaptığımız işten dolayı Rize'deyiz ve Rizespor'a hizmet ediyoruz. Sizler Rizespor'un gerçek sahipleri olarak ve gelecek yıllarda Rizespor'un gerçek anlamda sahibi olarak sizlere büyük işler düşüyor. Biz yöneticilerimiz ve futbolcu arkadaşlarımız ile birlikte Rizespor için elimizden geleni yapıyoruz. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı Rizespor sevgisi ile yetiştirmemiz gerekiyor. Şehrinin takımına sahip çıkan ve destekleyen bireylerin yetişmesi bizim açımızdan çok önemlidir. Sizlere iyi bir birey olmanız ve hayatta doğru adımlar atmanızı tavsiye ediyorum. Hepimiz sizlerin geçtiği yollardan geçtik. İlerde herkesin bir mesleği oluyor ama önemli olan doğru insan ve doğru karaktere sahip olmaktır. Takım kaptanımız olan Orhan sizlere örnek gösterebileceğim kişilerden birisidir. Hem Rizeli hem Rizespor'a yıllardır hizmet ediyor hem de düzgün bir karaktere sahip. Biz takım olarak çalışıyoruz, sizlerde okulunuzda çalışmanız gerekiyor."

Çaykur Rizespor Kulübü yöneticisi Sinan Mete ise takımlarının bir gün en büyük hedeflere ulaşacağını belirterek, "Amacımız Çaykur Rizespor'u gelecek nesillere teslim edebilmektir. Başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımız ile birlikte çok büyük bir yol katediyoruz. Çaykur Rizespor'umuz büyük başarılar elde edecektir ve bu yol genç arkadaşlarımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Buruk'a çiçek takdim etti ve okul ziyareti nedeniyle kendisine teşekkür etti. Buruk da söyleşinin sonunda öğrenciler ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

DHA



