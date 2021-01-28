Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’yu eleştiren Buruk, “Trabzonspor’u tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Ancak hakemi etmiyorum. Hem rakiple hem hakemle mücadele ettik. Ligde de olduğu gibi! İkinci gol hakemin hatası. Zaten atamaları da anlamıyorum. Böylesine önemli bir finali ciddiye alarak hakem atamak gerekir. Cüneyt Çakır gibi bir hakemimiz var. Verin yönetsin!” dedi. İki takımın da hakem kararlarından memnun olmadığını vurgulayan Okan hoca şöyle devam etti: “Lehimize verilen penaltıyı direkt hakemin görmesi lazım. Önünde oluyor. VAR’a çağırmasa... Epureanu’nun kırmızısı garip. Oyuncular zıplamayacak mı? Ne yazık ki futboldan anlamıyorlar. Maçın son bölümlerindeki gerginlik ise olabilir. Yaşanabiliyor bunlar. Kulübümüzde çalışmış eski arkadaşların davranışlarını tasvip etmiyorum. TFF izlesin, kim ne yaptıysa cezasını versin”