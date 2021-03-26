Okan Buruk alt yapısından yetiştiği, unutulmaz başarılar yaşadığı Galatasaray'da teknik direktörlük yapmayı çok istediğini söyledi. Tivibu Spor'da katıldığı yayında, adının Fatih Terim sonrası dönem için Galatasaray’la anılmasıyla ilgili konuşan başarılı çalıştırıcı, "Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray’ın başında. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak” dedi.



