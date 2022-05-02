Galatasaray 'da teknik direktör adayları arasında yer alan Okan Buruk'ta sürpriz gelişme! Genç teknik adam için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Metin Öztürk'ün teknik direktör adaylarından biri de Okan Buruk'tu... Metin Öztürk'ün Nuri Şahin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Antalyaspor duruma tepki göstermişti.

Metin Öztürk'ün Nuri Şahin ile ilgili yaptığı "İnşallah 5-6 sene sonra milli takımın hocası olur, benim de başkanlık görevim bitmiş olur ve ben seyirci olarak Nuri Şahin'i alkışlarım. Türk teknik direktör düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İTALYA'DAN SÜRPRİZ OKAN BURUK İDDİASI

İtalya'dan Tuttomercatoweb, Okan Buruk için flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Galatasaray 11 yıl boyunca formasını giydiği Okan Buruk ile görüşmelere başladı. Haberde Okan Buruk için sadece Galatasaray değil Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları da devreye girdi. Tuttomercatoweb'te yer alan haberde "Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları, Galatasaray'ın da görüşme gerçekleştirdiği Okan Buruk ile temasa geçti." iddiasında bulundu.

Tuttomercatoweb sitesi, Galatasaray'ın Okan Buruk dışında Laurent Blanc, Marko Nikolic ve Jindrich Trpisovsky'i gündemine aldığını iddia etti. (Skorer)