Galatasaray Süper Lig 'de 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılı takımın performansı büyük eleştiri konusu olurken bir taraftan Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un ekibine takviye yapmaya hazırlanıyor. Geçen hafta duran toplar konusunda uzman olan Sargon Duran'ı kadroya katan Galatasaray bu kez ise Julian Nagelsmann'ın yardımcısı ile anlaşma sağladı.





SEZON BAŞINDA ISMAEL GELMİŞTİ!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibine ilk olarak sezon başında Ismael Garcia Gomez eklenmişti. İspanyol teknik adam kariyerinde daha önce Deportivo, Mallorca, Hospitalet, Asteras Tripoli ve Udinese takımlarında görev yaptı. 34 yaşındaki Garcia Gomez'in UEFA-Pro Lisans'ı bulunuyor.

SARGON DURAN DESTEK VERİYOR

Galatasaray'da Sargon Duran, 'Duran top antrenörü' olarak teknik heyete destek oluyor. Avusturyalı çalıştırıcı Kayserispor maçı öncesinde idmanlara katılarak taç ve duran top konusunda takımı çalıştırdı. Avusturya'da alt liglerde görev alan Duran'ın zaman zaman Florya'ya gelerek Sarı-Kırmızılı futbolculara duran top kullanımı konusunda bazı teknik konularda destek vermesi bekleniyor.

OKAN BURUK'UN EKİBİ

Okan Buruk'un hali hazırda ekibinde 2 yardımcı, 2 kaleci antrenörü, 4 atletik performans uzmanı ve 3 maç analisti bulunuyor. İrfan Saraloğlu (Yardımcı antrenör), Ismael Garcia Gomez (Yardımcı antrenör), Fadıl Koşutan (Kaleci antrenörü), Can Okuyucu (Kaleci antrenörü), Dursun Genç (Atletik Performans Antrenörü), Kaan Arısoy, Yusuf Köklü, Gürkan Fuat Demir (Atletik Performans Antrenörü), Yılmaz Yüksel, Serhat Doğan, Can Mutlu (Maç ve Performans Analisti)

OKAN BURUK'A ALMAN YARDIMCI

Galatasaray, son olarak RB Leipzig'de çalışan Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile Okan Buruk'un ekibine katılması için anlaşma sağladı. Bu arada Moriz Volz'un görev tanımı tam olarak belli değil. Sarı-Kırmızılı kulübün konuyla alakalı resmi açıklama yapması bekleniyor.





4 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Milliyet'in haberine göre; Alman çalıştırıcının, scouting ve bilimsel çalışma alanında da Galatasaray'da görev yapacağı öğrenildi. Okan Buruk ve Moritz Volz'un 4 hafta önce bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. 39 yaşındaki çalıştırıcı Arsenal ve RB Leipzig'de görev aldı.

NAGELSMANN İLE ÇALIŞTI

2015-2019 yılları arasında Arsenal'de gözlemcilik görevi yapan ve 2019-2021 yılları arasında RB Leipzig'de çalışan 39 yaşındaki Volz, şu anda Bayern Münih'in başında bulunan Julian Nagelsmann ile çalıştı. Futbolculuk geçmişinde Arsenal, Fulham gibi kulüplerde oynayan Alman antrenörün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.









ARSENAL'DE OYUNCU İZLEDİ

2015'te futbolu bırakan ve ardından Arsenal için oyuncu izlemeye başlayan Moritz Volz'un yolları, Julian Nagelsmann ile 2019'da kesişiyor. Ekibine eski bir uluslararası bir futbolcu katmak isteyen Nagelsmann, antrenörlük tecrübesi bulunmamasına rağmen Volz'u ekibine katıyor. RBLive'a verdiği röportajda takıma dair tartışmaları Volz ile yaptığını dile getiren Nagelsmann, Alman çalıştırıcının görev tanımını ise şöyle özetliyor:

"Volz'la birlikte antrenmanların yapısını birlikte planlıyoruz"

Bir süre DAZN'da yorumcu olarak da görev yapan Volz'un UEFA A Lisansı sahibi olduğu belirtiliyor.







