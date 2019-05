Okan Buruk: Yükselebileceğimiz her sıra bizim için önemli

Mehmet Can PEÇE/ RİZE,(DHA)-

Süper Toto Süper Lig’in son haftasında evinde Trabzonspor’u konuk edecek Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, hem şehrin hem de oyuncular açısından galibiyetin önemli olduğunu belirterek "Trabzonspor maçına odaklandık. Önemli bir maç. Ben bir teknik adam olarak bu maça futbol şöleni olarak bakmak istiyorum. Şehrimizin bu maçı kazanmak için tabii ki büyük istekleri var. Taraftarımızın bu isteğine sahadaki oyunumuz ile en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Oyuncularım çalışmalarını aynı disiplin ile sürdürüyor. Belki büyük bir iddiamız kalmadı ama yükselebileceğimiz her sıra bizim için önemli. O yüzden bu maçı kazanmak istiyoruz. Bunu bir derbi olarak nitelendirmek gerekiyor. İki takımın da kazanmak için elinden geleni yapacağı bir maç. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Biz bir futbol takımıyız. Saha içerisinde oynayacak oyuncularımız bizde Trabzonspor maçında en iyisini ortaya koyacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanırız. Ligin sonunda taraftarımızın stattan mutlu bir şekilde ayrılmasına yol açarız" dedi.

VEDAT MURİÇ: "SEZONU 3 PUAN İLE KAPATMAK İSTİYORUZ"

Antrenmandan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Çaykur Rizespor’un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Trabzonspor u mağlup ederek taraftarları mutlu etmek istiyoruz dedi.

Sezonu 3 puan ile kapatmak istediklerini ifade eden Muriç, "Her takım maçı kazanmak için oynuyor ama bizim avantajımız kendi seyircimizin önünde oynamamız. Kendi sahamızda iyi oynadığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.Sezonun ikinci yarısında kendinden söz ettiren Kosovalı oyuncu son maça kadar transfer teklifleriyle ilgilenmediği belirtti. Vedat Muriç, "Kendi performansım adına mutluyum. Gol olsun asist olsun hiç farletmez yeter ki takımıma katkı sağlayayım. Transfer konusuna gelince bir maçımız daha var. O yüzden ben bu konuyla çok fazla ilgilenmiyorum. Zaten büyüklerimiz başkanlarımız hepsi ilgileniyor. Benim için önemli olan performansım ve Trabzonspor maçı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okan Buruk'un açıklamaları

-Vedat Muriç'in açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)