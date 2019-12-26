Okan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz var

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kupada finale gitmek istediklerini söyleyen Buruk, “Türkiye Kupası’nı da çok önemsiyoruz. Finale kadar giden iki takımdan biri olmak istiyoruz” diye konuştu.

Takım olarak iyi bir form yakaladıklarının altını çizen genç teknik adam, “İkinci yarı kupayla birlikte başlayacak program. Lig, kupa ve Avrupa kupasını birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya doğru ulaşmak istiyoruz. Üç kulvarda da hedefimiz var. İyi giden bir tablomuz var. İkinci yarıya da çok daha iyi başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.