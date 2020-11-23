Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında yarın grup lideri de olan İngiliz ekibi Manchester United'a konuk olacak. Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United deplasmanı için yola çıktı. Yolculuk öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.









İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Son kazandığımız maç, bizim de grupta iddialı olduğumuzu gösterdi. İlk 2 şansımız tekrar ortaya çıktı. Önemli bir maç oynayacağız. Ülkemiz ve kulübümüz için kazanmamız gerekiyor."

"Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayan futbolcularımız var. Benim için de Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak bir ilk. Buranın havası bambaşka."

"İnşallah Türkiye'yi Manchester'da da en iyi şekilde temsil edeceğiz"