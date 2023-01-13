Okan Buruk tarihe geçti, Volkan Demirel kabusu yaşadı

Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de 3-0 devirmesinin ardından evinde Hatayspor'u konuk eden Galatasaray , çıkışını sürdürdü. Rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 4-0 mağlup eden Cim Bom, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Volkan Demirel'li Hatayspor'un galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Bordo Beyazlılar, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı. Nef Stadı'nda oynanan maçta Okan Buruk tarihe geçerken Volkan Demirel bir ilki yaşadı.

43 bin 52 taraftar izledi

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 43 bin 52 taraftar takip etti. Sarı Kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.









Evinde Hatayspor'a kaybetmiyor

İki takım bu mücadele ile 5’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. kez rakip oldu. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 4. galibiyetini elde etti. Aslan bu galibiyetlerin hepsini evinde aldı. Geride kalan 2 maçı da Hatayspor sahasında kazandı.

Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık'ı andı

Galatasaray'ın ilk golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Maçın 9. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Abdülkerim Bardakcı’nın uzun pasında defanstan seken topu ceza sahası içinde aldı ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Kerem Aktürkoğlu golden sonra vefatının 1. yıl dönümünde Ahmet Çalık’ı anmak için onun formasını tribünlere gösterdi.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını da 7’ye çıkardı. Başarılı futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 golü bulunuyor. Karşılaşmaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada yerini Gomis’e bıraktı.









100. farklı futbolcu: Mata

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Juan Mata da 2 gol kaydetti. Mata, karşılaşmanın 45+4. ve 45+6. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını da 3’e çıkardı. İspanyol futbolcu ayrıca Nef Stadyumu’nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu. Orta sahada Dries Mertens’in yokluğunda oynayan Juan Mata, ligde 8 maç sonra 11’de görev aldı. Mata 70. dakikada yerini Yunus Akgün’e bıraktı.

Skor perdesini Bafetimbi Gomis kapattı

Galatasaray'ın 4. golünü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Mücadelenin 76. dakikasında Yunus Akgün’ün pasında cezası içinde topu alan Gomis, sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 10’a yükseltti. Fransız futbolcu, bu gollerin 8’ini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti. Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi.





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Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet

Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig’deki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2 maçla da birlikte Sarı Kırmızılılar bu sezon üst üste 10. galibiyetini aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Galibiyet 3'lüsü Juan Mata'dan

Karşılaşmanın ardından İspanyol yıldız Juan Mata, taraftarların 3'lü isteği kırmadı. Kale arkasındaki tribünlere giden 34 yaşındaki futbolcu, taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular galibiyet sevincini hep beraber yaşadı. Juan Mata, Hatayspor karşısında fileleri 2 kez havalandırdı.

Okan Buruk tarihe geçti

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarihe geçti. Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, Sarı Kırmızılılar'ın başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.









Volkan Demirel'in en farklı mağlubiyeti

4-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından 17 puanla 16. basamakta bulunan Hatayspor'un galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Akdeniz ekibinin hocası Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 34 resmi maçtaki en farklı mağlubiyetini bu akşam Hatayspor'un başında aldı. Bordo Beyazlılar, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı. Hatay ekibi, 20. haftada konuk edeceği Trabzonspor karşısında 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak.







