Okan Buruk: Sonuna kadar Başakşehir!

Röportaj: Tunç Kayacı

Bu sezon 3 kulvarda devam eden tek takım Başakşehir’in teknik patronu Okan Buruk’tan devre arası kampta hem ilk yarıyı hem de ikinci yarıya ait değerlendirmeleri alırken, Arda’yı, Milli Takımımız’ı, hayallerini sorduk işte cevapları: “Sezon başı farklıydı. Lige daha iyi bir giriş yapmak istiyorduk. Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi hedef seçmiştik. Tabi ki bu konuda istediklerimiz olmadı. Bunun başlıca sebebi, uğraşmamıza rağmen transferlerimizi zamanında bitirememizdi. Çok beğendimiz oyuncular oldu, en iyi isimleri almaya çalıştık. Kampı stopersiz geçirdik. Peşpeşe gelen aksilikler belimizi büktü. Bugün oynasak çok farklı olurdu. Çok para verip bu transferler yapılıp kadro erkenden oluşabilirdi.”

‘Gerçekçi hareket ettik’

“Ama biz gerçek gücümüze göre daha doğru hareket etmeyi tercih ettik. Oyun olarak yine de biz Olimpiyakos’u iki maçta da yenebilirdik. Yaş ortalamasını düşürdük. Her mevkisi güçlü, alternatifi olan bir takım yarattık. Artık kanatları sadece Visca’dan ibaret bir takım değiliz. Bu arada merkezi de güçlendirdik. Avrupa ve kupada da devam etmemiz hedef açısından önemliydi.”

‘Sadece oyuna odaklandık’

“Başakşehir sevilen beğenilen bir takım oldu. Artık herkes bizim maçımızı izlemek istiyor. Bir taraftan da ligde polemik konusu olan hiç birşeyin içinde yokuz. Hakem hataları bize de oldu ama biz işimize yoğunlaştık, oyuna odaklandık. Ben de oyuncularım da bir sürü hata yaptık, hakemler de yapabilir. Ligin en az kart gören takımıyız, bu da bir disiplin demektir.”

‘Sakatlık yaşamazsak’

“Sezonun ikinci yarısındaki ilk 5 maç zorlu gözüküyor. O maçlardan maksimumla çıkmak lazım. Kupa, lig ve şubat ayı sonuna doğru Avrupa var. Hatta Lizbon’dan önce Beşiktaş, sonrasında Portekiz’den gelip Rize deplasmanı var. Mental olarak hazırız. Kadro yapımız yeterli, sadece performansı yükseltmek lazım. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Bazı kaliteli isimler ilk yarı biterken yükseldi. Özellikle Elia ve Demba Ba performansları bizim için yeni transfer. Ayrıca Skrtel, Guldbrandsen ve Aleksic sakatlıktan döndü. İkinci yarı Allah sakatlık vermezse doğru bir şekilde gideceğimizi gösteriyor.”

‘Galatasaray benim için önemli’

41 maçtır yenilmeyen Galatasaray’ı evinde yendiniz. Galatasaray orijinli bir isim olarak neler hissetiniz?

“Maç çok temizdi. Seyirci, saha içindeki oyuncular, kulübeler hiçbir negatif ortam yoktu. Bu maçın sonucuyla bir özgüven patlaması yaşadık. ‘Herkesi yenebiliyoruz’ dedim ve bunu son Gladbach maçında kullandım. ‘Bunu başardınız, bugün Almanya’da bunu da başarırsınız’ dedim, beni mahçup etmediler. Saygı çerçevesinde hareket ediyorum oynadığım takımlara karşı. Tabi ki Galatasaray benim için çok farklı. 11 yaşında seçmeye girerek o formayı giydim. Ahmet Keskinkılıç seçmişti, çok değerli bir hocamızdı. Ayrıca rahmetli Salih Bulgurlu hoca gibi hayatlarını bu işe adamış insanlar unutulmaz. Herşeyin başı saygı...”

'Neden olmasın'

“Şampiyonluk neden olmasın! Tabi ki bunu diyoruz. Sokaktaki insan bizi takdir ediyor ve inanıyor. Bu havayı yakaladık. Kadromuz yeterli bu yarış için. Transfer bitene kadar eğer işimize gelirse yine de transfer yapabiliriz, kapıyı kapatmadık.”

‘Bu kez geriden gelebiliriz’

8 puan öndeyken kaybedilen şampiyonluk yarışını yaşayan oyuncular konusunda bir çalışmanız oldu mu?

“Ben bu hasarı sezon başında hem Şampiyonlar Ligi ön eleme hem de ilk iki maçta kaybederek yaşadığımızı düşünüyorum. Özgüven sorunumuz vardı, yeniden kazandık. Bu sezon böyle bir fark olmaz ama bu defa da arkadan gelip öne geçebilecek bir takımız. Bana göre 6-7 hafta bu işin içinde olmaya çalışacaklar. Sonrasında şampiyonluğun kimin arasında geçeceği netleşir. Sivasspor normal puan topladı. Burada diğer takımların az puan aldığını söyleyebilirim. Şampiyonluğa oynayan bütün takımlar çok kayıp yaşadılar. Bu da takımların güçlerinin birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Kimse kimseyi rahat yenemiyor bu ligde. Bu da güzellik bence.”

'Crivelli daha iyi olacak'

Başakşehir formasıyla sezona damga vuran Crivelli hakkında da konuşan Buruk, “Vedat Muriç’i istemiştik ama olmadı. Crivelli’nin de ona benzer özellikleri vardı, bizde üzerine koydu ve devamı da gelecek” diye konuştu.

Crivelli’yi ben istedim. Birkaç tane girişim oldu. Birincisi Vedat Muriç’ti, geçen sezon beraberdik. Biz ona, o da bize çok şey kattı. Birbirimizi çok seviyorduk. Yine İngiltere’den düşündüğümüz birkaç oyuncu oldu. Sonrasında bizim scoutumuz Emrah hoca söyledi Crivelli’yi. ‘Ben biliyorum’ dedim, geçen sene Lig 1’de oynuyordu, düştüler. Sonra yine izledim, tarzımıza göre geliştiririz dedim. Vedat örneği var dedik. Bir sezon önce bir alt lige gönderilmiş, belki kimsenin bu kadar başarı beklemediği Vedat çalışarak çok önemli katkılar yaptı. Crivelli için aynı şeyleri düşündük. Ben önde baskı yapan forvetleri seviyorum. ‘Vedat böyleydi, Crivelli’de de çok benzer özellikler var gol sayısını da yükseltiriz’ dedim.”

‘Maliyeti çok düşük’

“İlk yarı düşündüklerimiz gerçekleşti. Maliyet olarak 24 yaşında ve 4 yıllık mukavele yaptığımız bir oyuncu için doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ayrıca çok yüksek bir maaşa oynamıyor Türkiye’deki örneklerine göre. Gulbrandsen, Ponck gibi isimleri de unutmayalım, uzun vadede takıma yatırımlar bunlar. Futbol gözümüzün iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu Rize’de yaşadık devre arası 7 transfer yaptık hepsi de iyi çıktı ve nerelere geldik. Neredeyse Avrupa Kupası’na gidiyorduk. Burada başkanların hakkını ödeyemeyiz, böyle başkanlarla çalışmak da bizim için bir şans...”

‘Çift forvet devam edebilir’

“4-3-3 oynamış ve bu sistemden iyi işler çıkarmış bir ekibiz. İlk yarının sonuna doğru Gladbach maçıyla Crivelli ve Demba ile çift forvete döndük. Ve ligin son iki maçında da oynadık, pozitif bir görünümdü. Ama tutucu değilim, 3 sistemi de sezon içinde oyuncularımın performansına göre uygulayabilirim.”

‘Türk futbolu için milattır’

“Milli Takım’da grup maçları bize umut verdi. İlk defa oynaması gerektiği gibi oynadı takım. Oyunun iki tarafını da başarılı oynadık. Taktiksel başarı var ortada. Elemelerde iki golü de duran toptan yedik, akan oyunda hata yapmadık. Bu Türk futbolu için bir milattır. Çok umutluyum. İnşallah gidip izleyeceğim. Bakü’de iki maç olması da avantaj. Ülke takımın arkasında, beraber hareket ediyor.”

‘EURO 2020 çok önemli’

“Şenol hoca sağolsun, kampı ziyaret etti. Önemli bir ziyaretti bizim için, fikir alışverişinde bulunduk. Avrupa Şampiyonası oyuncularımız için önemli bir hedef. Oraya hazır ve formda gitmeleri çok önemli.”

‘Arda’nın gönlü Galatasaray’da’

“Arda Turan... Kariyeri çok önemli bir isimden bahsediyoruz. Böyle büyük başarılar yakalamak herkese nasip olmaz. Arda’nın şansızlıklar yakasını bırakmadı. Sakatlıklar uzun sürdü. Tendonundaki sakatlık çok sarstı. Çok çalıştı, fit bir hale geldi. Ben de forma şansı verdim. Arda’nın oynadığı bölgede bizde 5 oyuncu oldu. Zaten bizden Arda’nın böyle bir isteği oldu ve yollarımızı ayırdık. Bana göre gönlü Galatasaray’da olmasını istiyor. Bu oyuncu giderken kulübüne büyük para kazandırmış. Galatasaray’dan maddi bir beklentisi yok. 2006’da Mleda Boleslav’la ilk maçında ben de sahadaydım, beraberdik.”

‘Hedefim her zaman Avrupa’

“Biz hocalar günlük yaşayan, haftalık başarıya odaklı insanlarız. İlk hedefim, şu anda 3 kulvarda da başarılı olmak. Mesela Avrupa’da başarılı olursam bana Avrupa kapısı açılır. Mesela Fatih hoca, UEFA’yı kazandı ve Milan, Fiorentina gibi yıldızların olduğu takımları çalıştırdı. Üstelik İtalyan futbolunun en iyi olduğu yıllardı. Bizlerin de hedefi böyle olmalı. Genç oyuncularımız Avrupa’da oynarken gurur duyuyorum. Bizim de Türk teknik adamlar olarak sıçrama yapmamız lazım, futbolcularımız gibi. Büyük takımlarda, Milli Takım’da çalışmak bize daha yakın gözükse de yurtdışına açılmalıyız.”



