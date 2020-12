Okan Buruk: Şanssız bir golle maçı kaybettik

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Başakşehir sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Bu maç sonrasında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İlk yarıda etkisiz olduklarını söyleyen genç teknik adam "İlk baştan beri bu tür maçlarda hep aynı şeyi yaşadık. Kötü başlangıç yapıp oyunun devamında çevirmeye çalıştık. Maç öncesi planımız rakibi önde baskı yapıp pas trafiğini doğru şekilde yaparak gole gitmekti. Rakibe çok kolay pozisyonlar verdik. Çok kolay şanslar verdik. Rakibin koşucu ve bloklar arası pasları nasıl oynadığını biliyorduk. İlk yarı da bunu yaptılar." dedi.

"TEMPOMUZ RAKİPLERDEN FAZLAYDI"

İkinci yarıyı değerlendiren Okan Buruk, "İkinci yarının başından, maçın sonuna kadar oyuna daha hakimdik. Zaman zaman tempo olarak rakibimizden daha üste çıktı. Şampiyonlar Ligi arenası temponun yüksek olduğu yerlerden biri. Bazen rakiplerden fazla tempomuzu yükselttik. Belki 1 gol daha atıp maçı kazanabiliriz diye düşündük ancak son dakikada şanssız bir gol yiyerek kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"İRFAN DÜNYA YILDIZLARI ARASINDA OLMALI"

Maçın yıldızı İrfan Can Kahveci'den övgü dolu sözlerle bahseden Buruk "Edin Visca'nın ufak bir ağrısı vardı, ondan çıkardık. Önemli olan futbolcuların yüzde yüzünü vermesi. İrfan özellikle ikinci yarıda her şeyi yaptı. Demba Ba çok çalıştı. Hepsi çalıştı. Özellikle İrfan çok iyi işler yaptı. Gol atabilirdik, kazanabilirdik de... Bugünkü maç İrfan Can için çok önemli. Şampiyonlar Ligi onun için çok önemli. Sezon başında bu arenada kendisini göstermesi gerektiğini söyledik. Hem ofansif hem defansif anlamda çok iş yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 3 gol atmak onun değerini ortaya çıkarabilecek bir şey. Demba Ba'yla konuştuk, İrfan Can'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu dünya yıldızları arasında yer alabileceğini konuştuk. " sözlerini sarf etti.