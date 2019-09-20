Okan Buruk: Şansları elde ettik ama...

Okan Buruk'un maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

İlk yarıya baktığımızda, öne geçmesi gereken, deplasmanda bu kadar rahat oynayan takımın golü atması gerekirdi. Sonrasında ise ilk yarının sonunda kendi kalemize gol attık.

Maçı kötü bir şekilde kaybettik. Oyunun hakkı en azından ilk yarıda bu değildi. Öne geçme şansları elimize geçti değerlendiremedik. İkinci yarı beraberliği yakalamaya çalıştık. Baskı yapmaya çalıştık. İyi olan kazandı.