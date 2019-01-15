Okan Buruk: Rizeliler rahat uyusun!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk’la ikinci yarı öncesi bir araya geldik, takımın hedeflerini ve son durumunu konuştuk. İşte sözleri: “Sezon ortasında takım almak zor. Çekindiğim şeyler bizim kurmadığımız ve hazırlamadığımız bir takım olmasıydı. Bizden önce 2-0’dan 3-2, 1-0’dan 2-1 kaybetmiş ve moral olarak da sıkıntılı bir takım vardı. Yıpranmış bir takımdı. İlk haftaların etkilerini devamında da gördük. 7. haftada geldik ve Fenerbahçe karşısında muhteşem bir galibiyet aldık. Sonrasında rahat kazanabileceğimiz maçlarda puan kaybettik. Musa’nın sakatlanması bizi saha içinde etkiledi. Sezon başı gelen yabancılar, Aminu’nun dışında pek katkı vermedi. Sonlandırma sıkıntısı da yaşadık çok.”

Ömer Necati Albayrak’ın Okan Buruk röportajına, başarılı hocanın oğlu Ali Yiğit de eşlik etti.

‘VAR herkesi rahatlattı'

“Herkesi bence çok rahatlattı güven anlamında. Hakemler psikolojik olarak daha rahatlar artık. Çünkü sorumlulukları bir nevi paylaşıldı. Bunu sadece monitörden doğru görmeleri gerekiyor. Önceden tabii bütün hatalar hakeme fatura ediliyordu. Sistem çok güzel, bunu sadece doğru uygulamak gerekiyor. Tabii ki hatalar da yapıldı ama daha güvenli bir ortam var artık.”

‘Oyun kalitesi daha geride’

“Sezon başı tahminim herkesin birbirini yenebileceği bir lig olacak demiştim. Gerçekten de böyle oldu. Başakşehir geçen senenin altından kalmasına rağmen 6 puan fark attı. Herkes şampiyonluk hayali kuruyor. Geçen sene bence lig daha kaliteliydi. Oyun kalitesi olarak biraz daha geride lig bu sezon.”

‘Kimsenin hedefi Fenerbahçe değil’

“İlk yarıda da aslında 7. ve 8. haftadan sonra herkesin beklentisi Fenerbahçe’nin çıkışa geçerek oradan uzaklaşmasıydı ama bu öyle olmadı. Şu anda da beklenti o yönde ama maç oynamadan kazanılmıyor. Kimse kazanamıyor. Tabii ki çok güçlü ve çok önemli bir camia. Bu anlamda üst sıralara tırmanmak adına bir avantajı olacak. Takviye de yapacaklar. O yüzden düşme potasındaki hiç kimsenin hedefi Fenerbahçe değil. Şu anda kime ne olacağı da belli değil işin açıkçası.”

‘Yerli oyuncu bulamıyoruz’

“Futbol kalitesi arttı yabancı serbestliğiyle. Ancak kaliteyle beraber artan bir diğer şey de borçlar oldu. Doğru yabancı alan takımların sayısının artması denk bir lig ortaya çıkardı. İyi oyuncu bulabilen Anadolu takımları üst tarafa daha çok yaklaştı. Şu an mesela bir transfer dönemindeyiz. Baktığımda seçeneklerim arasında Türk oyuncu olmuyor. Havuzumuzun dar olmasından kaynaklanan bir durum bu. Çok zor yerli oyuncu bulmak. Eskiden gurbetçilerle karşılanıyordu bu. Bunda yabancı kuralından çok yetiştirici eksikliği pay sahibi. Hamlelerimiz yetiştiricilik yönünde olmalı. İstiyorsanız sıfır yabancı deyin, yetiştiremedikten sonra bir anlamı yok. İyi yerliniz varsa yabancıya ihtiyaç duymazsınız. Akhisar’da mesela öyleydi. Türk oyuncular takım bütünlüğünü daha fazla elde tutuyor.”

‘Yabancılar kımıldamıyor’

“Yollarımızı ayırmak istediğimiz yabancı oyuncular var. Ancak yanaşmıyorlar. Avrupa’nın çok üzerinde rakamlara imza atıyorlar Türkiye’de. Sonra da kımıldamak istemiyorlar bir yere. Ülke olarak transfer planlamamız yok. Bütçe yok. Önce bir alayım diyor, sonra ödeyemeyince bütçe yapmaya çalışıyor. Oyuncu maaşı konusunda bir denge olması gerekiyor. Borçlar yapılandırılacak şimdi. Kulüplerin reel bütçelerinin ortaya çıkması ve ona göre denetlenmesi gerekiyor.”

'Takıma güvenimiz tam’

“Takıma olan güvencimiz, Rize şehrine güvenimiz tam. Hep beraber bu sıkıntılı yerden çıkmaya inanıyoruz. İyi niyetli çalışıyoruz. İşler çok zor ilerliyor. Rize taraftarı futbolu da çok iyi biliyor. İyi oynadığımızı da biliyorlar ve bu yüzden bize destek veriyorlar. Biz de bu desteğin karşılığını vermek adına çalışıyoruz. Sabahlara kadar uyumadığımız da oluyor.”

‘Oyuncu getirmekte zorlanıyoruz’

“Çok zorlanıyoruz oyuncu getirmekte. Sıralamadaki yerimiz de sıkıntı oluyor bu konuda. Şehir de önemli olabiliyor. Oyuncular İstanbul’a İzmir’e daha kolay geliyor. Anadolu’ya oyuncu getirmek daha zor. Teklifler yapıyoruz, bazen kulübü vermiyor, bazen oyuncu tercih etmiyor. Aslında ilk hedefimiz kampa yetiştirmekti. 2 aydır da çalıştık bu konuda ama transfer dönemi açıldıktan sonra planlarımız bozuldu. Bir hafta içerisinde en azından 2 oyuncuyu daha almak istiyoruz.”

'Teşekkür bile etmediler'

Kupa kaldırdığı Akhisar’dan ayrılığı hakkında da konuşan genç teknik adam, “En büyük hayalim bir Anadolu takımının başında Avrupa’ya gitmek ve maça çıkmaktı. Ancak teşekkür bile edilmeden ayrıldım, bu beni çok üzdü” diye konuştu.

“Akhisar’dan ayrıldığımda üzüldüm, çok emek veriyorsunuz ve verdiğiniz emeğim karşılığını almak istiyorsunuz. Benim en büyük hayalim bir takımı Avrupa Ligi’ne taşımak ve o takımın başında olmaktı. Bunun için çok çaba sarfettim. Sarfettiğim çabanın karşılığını tabii ki görmedim ve bu beni çok üzdü. Ama en çok üzüldüğüm şey teşekkür edilmeden ayrılmaktı. Kulüp bana bir teşekkür bile etmedi. Bu benim için üzücüydü. Her yerde ayrılabilirsiniz ama bu şekilde ayrılmak üzücü. Ben sosyal medya hesabımdan herkese teşekkür ettim ama kulüpten herhangi bir şey yayınlanmadı. Diğer her şey bir kenara en üzücüsü bu oldu. Bir, ‘Güle güle’ demek erdemdir, ben bunu yaptım ama görmedim.” ‘Bu bir kültür olmalı’ “Bu bir kültürdür, kalitedir. Bu kaliteyi kendinize katmalısınız. Yeri geldiğinde özür dilemeyi, yeri geldiğinde teşekkür etmeyi bilmemiz gerekiyor. Bunu bilemiyorsanız zaten burada bir sıkıntı var demektir. Bu sadece teknik adamla değil oyuncuyla da yaşanması gereken bir durum. Bizim malesef Türk futbolunda pek olmayan şeyler bunlar. İyi şeyler de görüyoruz elbet. Güzel uğurlamalar da oluyor. Gerçeği de bu olması lazım. Biz Ali Çamdalı’nı uğurladık. Gözümüzden yaş geldi, karşılıklı teşekkür ettik birbirimize.”

'En iyilerini alacağız'

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal’dan iddialı sözler: Zor bir süreçten geçiyoruz, ancak bu takımı sıkıntılı bölgeden kurtarmak için en iyi hamlelerin peşindeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın!

Yılmaz Bal, “Taraftarımız merak etmesin. Bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağız” dedi.

Başkanlık koltuğuna Hasan Kartal’ın oturmasının ardından sportif direktörlük görevine getirilen Yılmaz Bal’dan camiaya umut dolu mesajlar... Rize’nin bulunduğu yeri asla hak etmediğini vurgulayan tecrübeli futbol adamı, “Başkanımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimizle birlikte Rizespor’a gönülverenleri mutlu etmek adına elimizden geleni yapacağız. İkinci yarıda zor bir yarış bizi bekliyor” dedi.

‘Devre arası zor’

Transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Bal, “Takımımıza direkt katkı sağlayabilecek en doğru isimleri kazandırmaya çalışıyoruz. Yani oyuncu almış olmak için değil, bizi taşıyacak isimler üzerindeyiz. Bu da devre arasında zaman alabiliyor” ifadelerini kullandı.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Gökay Akın