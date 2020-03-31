Okan Buruk: Profesyonel bir takımımız var, herkes evinde çalışıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en önemli adaylardan biri olan ve zirve mücadelesinde üst sıralarda yer alan Başakşehir'de futbolcular çalışmalarına evdeki programları ile devam ediyor. Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, bu süreçte neler yaşandığını ve oyuncuların son durumunu, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlanarak aktardı.

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İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Herkes gibi biz de evde kalın çağrısına uyanlardanız. Hiçbir şekilde dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. Herkes bu süreci yaşıyor. Özellikle çevremizde, yakınen tanıdıklarımızda bu hastalığa yakalanan arkadaşlarımız var. Bu yüzden evde kalmak çok önemli. Çok dikkatli olmalıyız. Bu hepimiz için bir sınav. "

"Oyunculara verdiğimiz programlar var. Özellikle kondisyonerimiz oyuncuları yakından takip ediyor. Cuma gününe kadar izin vermiştik. Ancak bu kararı yeniden gözden geçireceğiz. Şansımız profesyonel bir takıma sahibiz. Karakter olarak bakıldığında profesyonelliklerini ön planda olan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu anlamda oyuncularıma çok güveniyorum. "

"Tabii ki futbollu günleri özlüyoruz. Biz de iyi bir sürecin içerisine girmiştik hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Bunların hiçbir şekilde önemi yok. Her şeyin başı sağlık. Yardım kampanyalarına katılan spor ve sanat camialarındaki isimler çok doğru örnek teşkil ediyorlar. "

Göksel Gümüşdağ açıklaması

"Biz de Başakşehir olarak dün sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya deste olmaya karar verdik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ hasta yatağından bu kampanya için çok çalıştı, emek verdi. Onun da en kısa zamanda aramızda olmasını istiyoruz. Onu güçlü ve dimdik bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. "