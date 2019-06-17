Abdullah Avcı’dan devraldığı takımı güçlendirip şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak isteyen Okan Buruk, transferde bizzat çalışıyor. Buruk’un Başakşehir’e takviye edeceği isimler üzerinde raporunu hazırladığı öğrenilirken Galatasaray’la sözleşmesi sona eren eski öğrencisi Muğdat Çelik’in de takıma kazandırılmasını istediği ifade edildi.

Boşta olan ve birçok takımdan transfer teklifi alan başarılı hücum oyuncusunun da Başakşehir’de kariyerine devam etmeye sıcak baktığı vurgulandı. 29 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan İstanbul ekibinin transferi bitirmesine kesin gözle bakılıyor.