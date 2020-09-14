Okan Buruk: Mağlubiyetten sorumlu olan kişi benim

Mağlubiyetin sorumlusunun kendisinin olduğunu ve üretken bir futbol oynamadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hatayspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizin oyununu aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Kazandığı toplarla kontra yapacak bir takımdı. İlk yarıda bazı bölümlerde rakip kaleye gitme şansımız oldu. Oyunun genelinde çok yavaş oynadığımız için defans arkası koşu ve hareketlilik gibi durumları eksik yaptık. Bundan dolayı çok fazla üretken olamadık. Rakibimizin en çok beklediği şey buydu. Kaptırdığımız bir topla ilk defa verdiğimiz pozisyon gol ile sonuçlandı. İkinci yarıda gol atmayı çok denedik. Rakibe gol atma şansı vermedik. Üretken bir futbol oynamadık" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk sözlerine, "Maçın son bölümlerinde Skrtel'i öne gönderdik ama geriden 5 oyuncu ile hücum yapmaya çalışırken yüksek toplar bizim için silah olabilirdi. Ancak yine basit bir gol ile maçı bitirdik. Yüksek toplar bizim için silah olabilirdi, onu yapmadık. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Takım olarak kaybettiğimiz için üzgünüm. Mağlubiyetten sorumlu olan kişi benim. Bir sonraki maça daha üretken ve geçen yıla benzeyen bir oyunla devam etmek istiyoruz. İnşallah takımımızı toparlayıp geçen seneki oyunumuza benzer bir oyunla çıkmak istiyoruz” şeklinde devam etti