Okan Buruk: Korkmamamız gerekiyor

Okan Buruk'un PSG maçıyla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

Kadro olarak, daha geniş bir kadroya ulaştık. Bütün oyuncularımızı burada tek tek kullanacağız. En önemli kelime 'rakipten korkmamak' olacak. Kadro olarak, daha geniş bir kadroya ulaştık. Bütün oyuncularımızı burada tek tek kullanacağız. Geçen hafta zaman zaman başa baş, zaman zaman üstün oynadığımız bir maç yaşadık. Bu bir anlamda kendimize güven verdi. Belki de maçtan önce Leipzig'i kafamızda çok fazla büyütmüştük. Bizim de gol atıp öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı.

Çok önemli bir maç ülke puanı açısından. Toplayacağımız puanlar çok değerli. İlk maçta bunu başaramadık ama aynı istekle bu maça çıkacağız. Yayın saati olarak da çok izlenebilecek bir maç. Türk futbolu açısından çok önemli bir maça çıkacağız ve bunun bilincindeyiz. PSG çok farklı, çok fazla yıldıza sahip bir takım. Bazen bireysel oyundaki oyuncuların kaliteleriyle yaptıkları işe engel olamıyorsunuz ama biz takım olarak iyi bir futbol oynamaya çalışacağız.

MERT GÜNOK: UÇMAYA GEREK YOK

"Zorlu bir maç olacak. Sonuçta PSG ile oynuyoruz. Çok uçup kaçmaya gerek yok. Kendi takımımızın da, rakibimizin de gücünün bilincindeyiz. Takım olarak PSG'ye karşı hazırız. Her maçın konsantrasyonu ayrı olmak zorunda. Yarın çok zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Gruptan çıkma söylemleri için bence biraz erken. Önemli olan ortaya koyacağımız futbol. "