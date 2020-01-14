Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, sahalarındaki avantajı kaybettiklerini ancak rövanşta turu geçmek istediklerini söyledi. Buruk, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önceki hedefimiz ilk maçta skor üstünlüğü yakalayıp, ikinci maç rahat çıkmaktı. İlk yarıya baktığımızda ofansif anlamda üretenliğimizin az olduğunu düşünüyorum." dedi.

Rakiplerinin bekledikleri gibi sahasında kalarak savunma yaptığını aktaran Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Rakibimiz savunmayı bundan önceki turlarda da iyi yapmışlardı. Biraz daha hızlı ve dikine oynamak istedik, daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı forvet hattına yaptığımız takviyeler, Demba Ba, Visca ve Crivelli ile üç hücum oyuncusunu oyuna aldık. Defanstan da bir oyuncu azalttık. Birçok pozisyona girdik. Maçın sonu iki takım için de çok heyecanlı oldu. Gerçekten güzel bir maç oldu, Kırklarelispor’u mücadelesinden dolayı kutluyorum. Önümüzdeki hafta turu geçmek için çalışacağız. Daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. Özellikle son bölüm, son dakikada yediğimiz gol avantajımızı ortadan kaldırdı. Rakibimiz daha avantajlı şekilde ikinci maça çıkacak. Savunma yönü ağırlıklı bir takım, ikinci maçta da bunu devam ettirecektir."