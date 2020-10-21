Okan Buruk: Kimseden korkmamak gerekiyor

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, RB Leipzig maçının ardından konuştu. Okan Buruk, kötü goller yemelerine rağmen ikinci yarıda etkili olduklarını ve bu bölümden memnun olduğunu ifade ederken, "Kimseden korkmamak gerekiyor. Elinizdekinin en iyisini sahaya yansıttığınızda oyunu dengede tutabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı ve kalan maçlar için umutlu olduğunu ifade etti





Okan Buruk, "Kötü goller yedik. İkinci yarı oyun üstünlüğünü bizdeydi. 5'li savunmaya döndüklerinde kreatif işler yapıp daha çok pozisyona girebilirdik. Bu kalitedeki bir takıma karşı üstün oynayıp pozisyona girmek önemli. Mağlubiyeti hak etmedik"

"Rakibimize üstün oyunu kabul ettirdik. Uzun zamandır, Leipzig'e karşı bu kadar pozisyon bulan, oyununu kabul ettiren, maç boyunca üstünlüğünü koyan bir takım yoktur. Oyuncularımın performanslarından memnunum."

"Bugün de gördük ki kimseden korkmamak gerekiyor. Elinizdekinin en iyisini sahaya yansıttığınızda oyunu dengede tutabiliyorsunuz. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak" şeklinde konuştu.