Okan Buruk: Kimse yenilmez değil

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçında Fransa'nın dev kulübü PSG'yi ağırlayacak olan Başakşehir'de karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk, kaleci Mert Günok ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Türk futbolunu temsil etmek adına çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen ve takım savunmasını çok iyi yapmaları gerektiğinin altını çizen Buruk, "Her maçın konsantrasyonu ayrı olmak zorunda. Yarın (bugün) çok zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Gruptan çıkma söylemleri için bence biraz erken. Önemli olan ortaya koyacağımız futbol. Çok önemli bir maç ülke puanı açısından. Toplayacağımız puanlar çok değerli. İlk maçta bunu başaramadık ama aynı istekle bu maça çıkacağız" diye konuştu.

‘Korkmamamız gerekiyor’

Buruk, "PSG çok farklı, çok fazla yıldıza sahip bir takım. Bazen bireysel oyundaki oyuncuların kaliteleriyle yaptıkları işe engel olamıyorsunuz ama biz takım olarak iyi bir futbol oynamaya çalışacağız. Manchester United maçına baktığımızda birçok pozisyon verdiklerini gördük. Korkmamamız gerekiyor. Hiçbir takım yenilmez değil" ifadelerini kullandı. Kaleci Mert ise şunları söyledi: "PSG maçı zorlu geçecek, Çok uçup kaçmaya, özgüvenli sözler söylemeye gerek yok. Kendi takımımızın da, rakibimizin de gücünün bilincindeyiz.