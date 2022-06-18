Galatasaray 'da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar, takımı efsane isimlerinden olan Okan Buruk'a emanet etti. Çalıştığı Süper Lig ekiplerinde başarılarıyla adından söz ettiren, son olarak çalıştığı Başakşehir'de lig şampiyonluğu yaşayan başarılı teknik adamın kariyeri de merak konusu oldu. 7 farklı takımda teknik direktör olarak görev yapan, futbolculuk kariyerinde iki farklı dönemde toplamda 11 yıl Galatasaray forması giyen ve yuvasına teknik direktör olarak dönen Okan Buruk'un kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.

Okan Buruk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Okan Buruk'un futbol hayatı...

19 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya gelen Okan Buruk, futbol hayatına Galatasaray'da başladı. 11 yaşında girdiği Sarı Kırmızılı ekip altyapısında çeşitli yaş gruplarında boy gösteren ve yeteneği ile ön plana çıkan Buruk, 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanlığını yaptı.

Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalan başarılı isim, 2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter'in yolunu tuttu.

Türk futbol tarihinin en iyi sağ açıklarından birisi olan ve 7 numara ile özdeşleşen Buruk, A Milli Takım'ın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi, 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Inter macerası sonrası Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla dönen ve 2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a imza atan Buruk, Siyah Beyazlılarda geçirdiği 2 yıl sonrası Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da geçirdiği 2 yıl sonunda 2008'de Başakşehir'e katılan Okan Buruk, 2010 yılında ise futbol hayatına nokta koydu.

Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazanan tecrübeli isim, Beşiktaş'la da 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. A Milli Takım formasını 54 kez giyen ve 8 kez ağları sarsan Buruk, profesyonel futbol hayatında 434 maça çıktı, 49 gol, 69 asistle skora katkı sağladı.

Okan Buruk hangi takımlarda çalıştı, kaç kupa kazandı?

19 Mayıs 2010'da Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçın 9. dakikasında Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yapan ve 2011 yılında antrenörlüğe başlayan Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın ekibinde A Milli Takım'da 2 yıl çalıştı.

A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Futbolculuk kariyerinde iki farklı dönemde toplamda 11 yıl Galatasaray forması giyen, teknik direktörlük macerasını ise Başakşehir'le şampiyonluk yaşayarak taçlandıran Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde göreve talip olduğunu açıklamış, ''Futbolda en doğru yerin, en doğru anlaşmanın ait olduğunuz kulüplerle olduğunu düşünüyorum. Benim için de teknik adamlık adına en doğru yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Kendimi Fenerbahçe takımının hocası olarak o stadyumda göremiyorum, hissedemiyorum. O farklı bir şey. Belki beni orada Fenerbahçe'nin hocası olarak görmek de Fenerbahçeli bir taraftarın içine sinmeyecek. Birçok Fenerbahçeli taraftar da bunu yaşamak istemez" ifadelerini kullanmıştı.