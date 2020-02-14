Okan Buruk: Kazandık ama Beşiktaş daha iyiydi

Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Maçı izlerken de gördük, veriler de onu söylüyor, birçok şeyi rakibimizden kötü yaptık. 2. ve 3. golü bulma şansı da geldi ama açık açık söylüyorum biz daha iyi olmalıyız. Kazandıkları için oyuncularımı tebrik etmeliyim ama bir yandan da oyun olarak toparlanmalıyız. Perşembe çok önemli bir maçımız var, bu tabii moral olacak bize. Kötü oynarken de kazanabilmek önemlidir bazen. 2 takım için de birçok pozisyon çıktı. İki takım da kaliteli işler yapmadı. Maç kazanırsınız ama bazen mutlu olmazsanız. Bugün biraz bunu yaşıyorum. Bu maç çok önemliydi. Oyun anlamında sergileyememek üzdü. Biz daha iyi bir takımız. Beşiktaş iyi futbol oynadı. Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederim. Veriler de bunu gösteriyor. Birçok konuda Beşiktaş bizden daha iyiydi.