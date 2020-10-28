Okan Buruk kaçan gollere yanıyor: Daha fazla inansak kazanabilirdik

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Fransız ekibi PSG'ye 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmalar sonunda da puanla tanışamadı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bir Türk takımının ortaya koyduğu bu futbolu ben izleseydim çok mutlu olurdum." dedi ve ekledi:

'Türk futbolunu temsil ettik bu akşam'

''İki maçtır özgüven kazanıyoruz. Oyuncularımın hepsinin sahada yaptıklarını değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Bir Türk takımının sahaya koyduğu oyun... Oyuncularıma teşekkür ediyorum.''

'Daha fazla inansak belki kazanabilirdik'

''PSG'ye karşı bu kadar pozisyon bulmak, böyle oynamak sevindirici. Kazanacağımıza biraz daha fazla inansak belki kazanabilirdik. Maçı seyreden herkesin 'helal olsun' dediği bir Başakşehir sahadaydı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.''

'Her takıma karşı bu oyunu ortaya koymaya çalışacağız'

''Kaybetmek, maçın sonunda mağlup olarak buraya çıkmak üzücü. Ama oyun olarak dimdik durduk. Üzülsek de bizim için tecrübe. Belki gol atacağımıza, kazanacağımıza daha çok inanmamız lazımdı. Her takıma karşı bu oyunu ortaya koymaya çalışacağız. 4 maç var, hepsini kazanmak için elimizden geleni yapacağız.''