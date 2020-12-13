Okan Buruk: İkinci yarı oyundan koptuk

Süper Lig'in 12.haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK karşısında 2-1'lik skorla mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

Çok kritik bir maç oynadıklarını dile getiren Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi sonra lig maçı oynadık. Yorgunluk ve sakatlar vardı. Bir sonraki haftayı bay geçtiğimiz için toparlanma ve lige iyi şekilde döneceğimiz bir maçtı. Maçtan önce oyuncularımıza kazanmak gerektiğini belirtik. İlk yarı daha iyiydik. 10 kişi topun arkasına geçen bir takım, rakibe karşı kanatları etkili kullandık skor 0-0 devam ederken 2 pozisyon bulduk. Rakibimize de pozisyon verdik. Devre arası Rafael'in sakatlığı oldu. İkinci yarı beraberliği yakaladıktan sonra dinamizm geleceğini düşündük ama tersi oldu. Bloklar arası mesafesi uzadı ve kolay bir gol yedik. Geriye düştükten sonra hamleler yaptık. Berabereyken 1 forvet azaltacaktık Crivelli'nin bir işareti oldu devam edip edemeyeceğini sorarken gol yedik. Şansızlıklar yanımızdaydı. Futbolda bazen istemediğimiz şeyler oldu. Savunmadaki eksikler bizi zorladı. İstediğimiz yerde değiliz. Bir haftalık bir boşluğumuz var" diye konuştu.

Okan Buruk son olarak, "Leipzig maçıyla başlayan yüksek tempo, çarşamba ve cumartesi maç oynadık. PSG maçı ertelendi. Salı günü oynayıp bir gün dinleriz ve taktik çalışırız dedik ama maç ertelendi ve dinlenme şansımız kalmadı. Maçtan önce konuştuk ama belirli yerlerde özellikle 2'nci yarıda oyundan koptuğumuzu gördük" dedi.