Okan Buruk: İki takım da kazanmak için mücadele etti

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, hem oynadıkları oyunla hem de topladıkları puanlarla zevk veren iki takımının karşı karşıya geldiğini aktararak, iki takımın da kazanmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını, şanssız bir gol yediklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. İlk yarının sonunda oyuna biraz daha girdik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Maçı kazanabilirdik. Futbol adına güzellikler sunan iki takımı da kutluyorum. Tribünlere teşekkür ediyorum, güzel bir ortam oluşturdular. Trabzonspor maçıyla ligi bitireceğiz. Kazanarak bitirmek istiyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığı olarak son hafta kazanarak bitirirsek çok daha mutlu olacağız."