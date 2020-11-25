Okan Buruk: Hiçbir şey bitmedi

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4.hafta maçında deplasmanda Manchester United karşısında 4-1 kaybedilen mücadelenin ardında yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Sayılara baktığımızda iki takımın sayıları da birbirine yakın. Oyunda fark yaratan oyuncu Bruno Fernandes'ti. Bugün Cavani faktörünü de saymak lazım. Hücum anlamında daha çok baskı yaptılar. Erken yediğimiz gol var. Maça da iyi başlamadık. İkinci yarı değişiklikler yaptık. Oyun sistemini değiştirdik. 3-1 sonrası rakip kaleye gittik. Belki 3-2'yi yakalayıp maçın içine girebilirdik. 90 dakika boyunca mücadele eden bir Başakşehir vardı. 3-0 sonrası maçı bırakmadılar. 4-1 beklemiyorduk. İstatistikler birbirine yakın ama çok erken gol yedik. Fark yaratan oyuncu Bruno Fernandes'ti. Maça da çok iyi başlamadık aslında ama belli bir dakikadan sonra biz de kendimizi bulduk" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk son olarak, "Rakibimiz galibiyeti hak etti. Bireysel hatalar oldu. İlk golde belki rakibin becerisi. 2. ve 3. golü bireysel hata olarak görebiliriz. 4. maçı oynuyoruz, artık tecrübesizlik dememek lazım. Futbolun içinde bunlar var. Bireysel hatalar oluyor. Bundan sonra oynayacağımız 2 takımla da aramızda 3'er puan fark var. Hiçbir şey bitmedi bizim için. Grup üçüncülüğü, ikinciliği şansımız devam ediyor" şeklinde konuştu