Okan Buruk: Hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turu rövanş maçında yarın Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Arda Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turu geçeceklerine inandığını ifade eden Okan Buruk, “1-0'lık maç sonunda avantajı rakibimize verdik. 2'nci 90 dakika oynanacak. Birinci devreyi bitirdik. Oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapıp, burada rakibimizin yakaladığı avantajı ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız. Tekrar altını çizmek istiyorum, hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik, oyuncularıma, takımımıza çok güveniyorum" dedi.

"BU MAÇTA ÇOK DAHA KALİTELİ BİR HAKEM OLACAK"

Takımda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle önemli eksikleri bulunduğunu hatırlatan Okan Buruk, “Tabii ki özellikle orta sahada eksiklerimiz var. Bunları yeni arkadaşlarımızla kapatacağız. İlk maça baktığımızda özellikle hakem yönetiminin tamamıyla aleyhimizde olduğunu gördük. Gösterilen sarı kartlar ve kırmızı kart ortada. Maç sonrası hakemin hem bana hem Chedjou’ya raporunu devam ettirmesi, net bir şey söylemesek de çok iyi niyetli bir hakem olmadığını düşünüyorum. Bu maçta çok daha kaliteli, bu lige yakışan bir hakem olacak. Bu da maçın daha adil geçmesine yol açacak” şeklinde konuştu.

"İLK MAÇTA OYUN ANLAMINDA ÜSTÜNDÜK AMA SONUÇ ELDE EDEMEDİK"

Takımın oyun anlayışında geçen yılkinden çok fazla değişiklik olmadığının altını çizen Buruk, “Takımımızın oyun anlamında düşündüklerimizi sahaya yansıtmak adına yaklaşık 5 haftalık bir çalışma dönemi oldu. Bu dönemden sonra ilk oynadığımız resmi maç Olympiakos’tu. Belli zamanlarda iyi şeyler yaptık ama belli zamanlar da istediğimiz gibi olmadı. Bu, bir süreç, hiçbir şey kolay olmuyor. Bu maça baktığımızda belki rakibimizin kaçırdığı başka pozisyonu çok net hatırlamıyoruz. Bizim de penaltı ve kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Oyun anlamında rakibe karşı tüm verilerde üstün olduk, sadece sonuçlandıramadık. Takımımız, bu sonuçlandıramamayı geçen senenin belirli bölümlerinde de yaşamıştı, inşallah bu süreci en kısa zamanda atlatıp daha çok gol atan bir takım olarak bitirmek istiyoruz. Bunun için de ilk maç yarın”

"OLYMPIACOS RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURABİLEN BİR TAKIM DEĞİL"

Okan Buruk, Olympiakos’un güçlü ve zayıf yanlarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

“İki tane Plzen maçını canlı seyrettim. 3'üncü maçta bize karşı oynadılar. Bu üç maçı seyrettiğinizde rakibe karşı çok büyük üstünlük kurabilen bir takım değil, oyun içinde daha kopuk kopuklar. Özelikle bireysel oyuncularıyla ve güçlü orta sahası ile iyi savunma yaparak bu maçlarda gol yemediler. Belki çok fazla pozisyona girmediler ama Plzen maçında üç tane duran toptan atılan gol vardı. Kazanmayı bilen kazanma alışkanlığı olan bir takım. Özellikle öndeki bireysel oyuncuları çok iyi, iki de iyi orta saha oyuncuları var, bekler de hücuma destek veren bekler. Belki burada kimseyi eze eze yenmiyor ama kazanmasını da bilen, kendi standartlarını bilen, o standartları üzerinden oynamaya çalışan bir takım”

ARDA TURAN: SADECE KAZANMAYA OYNAMAK BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ OLABİLİR

İstanbul’da oynanan ilk maçın da skor dışında kendileri için çok olumsuz geçmediğini aktaran Arda Turan, “İlk maçta skorun tam olarak gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Berabere bitirebilirdik biraz da futbol şansımız olsa kazanabilirdik de iki takımın da ilk maçta turun bitmeyeceğini bildiğini düşünüyorum. Bizim için şöyle bir avantaj olabilir; Sadece kazanmaya oynamak bizim için bir avantaj olabilir. Saha içinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm gücümüzle turu geçmek için çalışacağız. Bunu yapabilecek güç ve kalitedeyiz. Yarın hem futbolumuz hem de bizim adımıza güzel bir gün olmasını diliyorum” dedi.

"ŞU ANDA KENDİMİ GAYET İYİ HİSSEDİYORUM"

Yarın ki maçta oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk'un karar vereceğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, “Hocama bana yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Sakatlığım ciddi bir sakatlıktı, tendon yırtığıydı. Kontrollü gidilmesi gereken bir durumdu. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Artık teknoloji çok gelişti, veriler her şeyi ortaya koyuyor ama tabii buna karar verecek hocamdır. Ne kadar sahada kalacağımı o bilebilir. Önemli olan oynayıp oynamamaktan çok artık takımın içinde olabilmem ve ağrısız sağlıklı hareket edebilmem diye düşünüyorum. Ben de çok oynamak istyorum. Skorları değiştirmek istiyorum ama Başakşehir'in çok önemli kozları var, hepimiz bunu yapabilecek seviyedeyiz. Robinho, Visca, Elia olsun yeni transferimiz Enzo olsun Demba Ba olsun bir çırpıda beş altı etkili oyuncu sayabiliyorum. Turu geçebilecek kaliteli ayaklara sahibiz, sadece atmosferden etkilenmeyip işimize konsantre olursak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Ben de buna katkı sağlayabilirsem çok mutlu olurum. Önümüzdeki günlerde itibaren sağlıklı bir Arda olarak sahada olmak istiyorum ve bunu yapabileceğime inanıyorum” açıklamasında bulundu.

"TURU GEÇMEK İÇİN BURADAYIZ"

Arda Turan Olympiakos ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise, “Üç maçta da Olympiakos’un gol yememesi saygı duyulacak bir defans kurguları olduğunu gösteriyor. Zaman zaman kopuk kopuk oynadıklarına katılıyorum. Kazanılmayacak bir maç değil ama Olympiakos'un kendinden Avrupa’da söz ettirebilecek, Yunanistan ligini kazanabilecek güçte olduğunu düşünüyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama turu geçmek ve kazanmak için buradayız, yarın bunu başaracağız” cevabını verdi.

