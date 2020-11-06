Okan Buruk: Her maçı kazanabiliriz

Akhisar’da Türkiye Kupası kaldırıp bir mucizeye imza attı... Küme düşmesine kesin gözle bakılan Rize’yi neredeyse Avrupa potasına soktu. Başakşehir’de ilk sezonunda Avrupa’da gruplardan çıktı, son 16’ya kaldı. Kulübü şampiyon yaparak Türk futboluna altın harflerle adını bir kez daha kazıdı. Kendisini ülkeye ispatladı, şimdi ise Avrupa onu konuşmaya başladı. Leipzig maçının ikinci yarısı, PSG maçının 90 dakikası ve Manchester United karşısında gelen zafer... Okan Buruk taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Buruk için büyük hedefler bitmiyor. Başarılı teknik adam, grup kuraları çekildiğinde, “Gol bile atarsak başarı” diyenlere cevabı sahada verirken o gün söylediği hedeflerinin bugün de arkasında.

‘Hiçbir zaman korkmadık’

Deneyimli hoca, grup kuraları çekildiğinde, “Herkesin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar var” derken, 3. maçlar sonunda da iddiasını yeniledi, “Herkesin hedefi aynı” dedi. “Benim ve oyuncularımın hayalleri var” diyen Turuncu-Lacivertliler’in hocası, “Hiçbir zaman korkmadık, tüm rakiplerimize karşı bunu gösterdik. Her maçımızı kazanmak için oynadık, öyle de devam edeceğiz. Bunu yapabileceğimize Manchester United galibiyetiyle daha da fazla inandık” açıklamasında bulundu.

Ö. Necati Albayrak



