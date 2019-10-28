Okan Buruk: Hep biz oynadık!

Okan Buruk'un maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

Maçın 1. dakikasından sonuna kadar üstün oynadık. İki tane duran toptan gol yedik. Sahaya doğru yayıldık, şut çektik, orta yaptık, gol attık. Her şeyi yaptık. Belki oyun anlamında bu seneki en rahat maçımızı oynadık. 2'den sonra 3. golü bulacak şansları da bulduk. Ben oyundan çok mutlu oldu. Umarım aynı oyunu sürdürüp ileriki haftalarda kazanırız. Kornerden hiç gol yememiştik aslında... Son golde Novak'ın da Mert'i çıkartmaması var. Belki net bir şey yok ama golü orada yedik. Rakibe oynama şansı da vermedik. Hep biz oynadık. Maçın uzatması da çok fazlaydı. Ne vardı 6 dakikalık? Anlamadım. Futbolu tabii ki insanlar bu yüzden seviyor. Duran topları Sosa da çok iyi attı. Üzüntülüyüz. Önemli bir 3 puan olacaktı bizim için.

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