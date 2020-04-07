Okan Buruk: Hedefim Avrupa

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, kariyer hedeflerinden corona virüsü nedeniyle evde kaldıkları günlere birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın konuğu olan Okan Buruk, "Karantina günlerinde ailemizle vakit geçiriyoruz. Bu dönemde daha önce yapamadığımız şeylerin keyfine varmak istiyoruz. Hem işimle hem de ailemle ilgili yapamadığım şeyleri yapıyorum. Netflix'te çok dizi bitirdim. Bu süreçte okuduğum kitaplar var. Oğlumla playstation ve ayak tenisi oynuyoruz. Bu dönemde futbolcu izleme şansı da oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Göksel Başkan ile görüştüm. Bugün 13. gün oldu, kendisi zorlu süreçten geçti. Bizim için çok önemli birisi. Göksel Gümüşdağ hem kulüp başkanım hem de kendisiyle 20 yıllık arkadaşlığımız var. İnanıyorum; en kısa zamanda daha güçlü bir şekilde eşiyle birlikte aramıza dönecek." dedi.

Teknik direktörlük kariyerinizde hedefiniz nedir?

Okan Buruk kariyeri hedefi sorusuna, "Sadece kendim için değil, ülkem için de bunu istiyorum. Yurt dışına teknik direktör ihraç edebilirsek çok güzel olacaktır. Avrupa'da önemli ligler var. İtalyancam olduğu için İtalya'yı kendime çok yakın buluyorum. İtalya, İspanya ve Almanya gibi önemli ligler var. Bu yıl benim için ve takımın için önemli bir adım. Avrupa'da tanınmamız için çok önemli bir prestij" şeklinde cevap verdi.

"İlerleyen süreçte neden olmasın?"

Okan Buruk, "19 yaşında ayağım kırıldı. Ayağım kırılmasaydı Inter süreci daha erken olabilirdi. 28 yaşında Avrupa'ya transfer olmak benim için önemliydi. O dönemin en güçlü takımı Galatasaray'dan Inter'e transfer olmuştuk, o dönem tepkiler de olmuştu, benim hedefim her zaman Avrupa oynamaktı. Bunu da başarmıştım" şeklinde konuşurken Inter takımında teknik adam olarak görev almak için "Futbolcuyken de buna benzer şeyler yaşadım. Yine aynı şeyleri yaşayabiliriz. Yeni bir ülke tanımak bence paha biçilemez şeyler. Yeni bir antrenman izlediğimde bile benim hoşuma gidiyor. Bu sezon Başakşehir'de şampiyonluk yarışında olmak benim için çok güzel. Hedefim Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek. İlerleyen süreçte neden olmasın?" ifadelerini kullandı.



