Ve Galatasaray ’da beklenen gerçekleşiyor, Okan Buruk sarı kırmızılı takımın teknik direktörü oluyor... Sarı kırmızılılarda yabancı teknik adamların istediği astronomik ücretler nedeniyle ibre Buruk’a dönerken, yönetim lejyoner hoca adaylarından vazgeçti. Kulübe uzun yıllar futbolcu olarak hizmet veren Buruk’la masaya oturmaya karar verildi. Yönetim dün Okan Buruk ile telefonla görüştü ve İstanbul’a davet etti. Bu görüşme sırasında taraflar arasında herhangi bir şart konuşulmadı. Taraflar, eğer bir sürpriz olmazsa yarın (pazartesi) bir araya gelecek. Görüşmeler için Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun Ankara’dan dönmesi bekleniyor.

ÖNCE TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK

Ankara’da dün Anıtkabir’i ziyaret eden ayrıca çeşitli temaslarda bulunan Başkan Dursun Özbek ve yönetimi bu akşam İstanbul’a dönecek. Yönetim yarın Okan Buruk ile yüz yüze görüşerek deneyimli teknik adama iki yıllık sözleşme sunacak. Sunulan sözleşmenin iki yıllık olmasının nedeniyse, Özbek yönetiminin iki yıllığına seçilmesi... Birçok kez Galatasaray’a hizmet etmeyi istediğini dile getiren Okan Buruk ile alakalı açıklama da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından hafta içinde yapılacak.









DE ZERBI VE ROSE MALİYETLERİ SEBEBİYLE OLMADI

Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle Galatasaray'da Torrent'in yerine gelecek adaylar arasında Roberto De Zerbi, Marco Rose gibi isimler öne çıkmıştı. Cenk Ergün, De Zerbi ile talepleri hakkında görüşmüş ancak İtalyan teknik adamın istekleri el yakmıştı. 43 yaşındaki teknik adam Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti para istemişti.

Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Rose, Galatasaray teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer alıyordu ancak yine maaş maliyeti sebebiyle rotasını Okan Buruk'a çevirdi.

TERİM VE NURİ ŞAHİN HİÇ GÜNDEME GELMEDİ

Başkan Dursun Özbek'in yerli teknik direktör olarak aklında tek isim vardı: Okan Buruk. Metin Öztürk'ün adaylık döneminde açıklama savaşları yapılan Nuri Şahin ve Sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Fatih Terim, Özbek yönetiminin gündeminde hiç olmadı.









TORRENT’İN TAZMİNATI NE OLACAK?

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, eski başkan Burak Elmas döneminde 14 Ocak’ta 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcı ve yardımcıları ile sözleşme fesih görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor. Mukavelesi gereği bu sezon 1 milyon 225 bin Euro alan Torrent’in gelecek sezon da 1.5 milyon Euro alması gerekiyordu. Sarı kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, 2022-23 sezonunun ücreti de ödenmek zorunda. Özbek yönetimi, bu rakamı mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor.

FATİH TERİM'İN OKAN BURUK SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in 2017/18 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk için kullandığı sözler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Terim, deplasmanda oynanan ilk maç öncesi Okan Buruk ile ilgili; "Okan Buruk Galatasaray'ın önemli oyuncularından bir tanesiydi, şimdi de Türkiye'nin önemli hocalarından bir tanesi. Altyapıdan çıkıp uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eden çok karakterli, futbolculuğu kadar da iyi bir insan. Hocalığı da gayet iyi gidiyor." demişti.

Galatasaray, 27 Şubat 2018'de deplasmanda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü ise rahmetli Ahmet Çalık atmıştı.

18 Nisan'da İstanbul'da oynanan maçı Seleznov'un golleriyle 2-0 kazanan Okan Buruk'un Akhisarspor'u, güçlü rakibini eleyerek adını finale yazdırmıştı.

Fatih Terim, elendikleri maçın ardından eski öğrencisi hakkında yine övgü dolu sözler kullanmıştı:

"Okan Hoca, artık hoca diyoruz, inşallah ileride daha çok finaller oynar, bizden de başarılı olur."

Finalde Fenerbahçe 'yi 3-2 yenen Akhisarspor, Okan Buruk önderliğinde tarihinin ilk kupa zaferine uzandı.









"GALATASARAY GÖREVİNİ KENDİME YAKIŞTIRIYORUM"

Okan Buruk, yaklaşık 1 ay önce NTV'de yayınlanan Kırılma Anı isimli programda Galatasaray teknik direktörlüğü görevini ne kadar istediğini şu sözlerle aktarmıştı:

"2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig 'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir Futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzedl. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun. Bir yandan doğru zamanın geldiğini düşünüyorum.

Eğer Galatasaray'da bir hoca değişikliği olacaksa... Mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Bir değişim olursa Galatasaray teknik direktörü olmayı isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Benim için zamanlama olarak doğru zaman olduğuna inanıyorum, kendimi hazır görüyorum. Olursa seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi, hep bekledim. Kendime takım aramıyorum ama Galatasaray'ın teknik direktör anlamında bir düşüncesi olursa maddi manevi konuları hiç düşünmeden Galatasaray'a hizmet etmek isterim."

Hürriyet





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