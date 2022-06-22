Galatasaray 'da yeni sezonda takımın başında olacak olan Okan Buruk'un imza atacağı gün belli oldu... Tecrübeli hoca, kendisini 2 yıl Sarı-Kırmızılılar'a bağlayacak olan sözleşmeye imzasını cuma günü atacak.

Torrent'in sözleşme feshinin uzamasından dolayı KAP açıklaması da gecikirken, Okan Buruk'un imzasının Nef Stadyumu'nda taraftar önünde atılması planlanıyor.

Hatırlanacağı üzere başarılı çalıştırıcı dün akşam saatlerinde Fransa'dan, İstanbul'a gelmişti. Torrent ve ekibinin de sözleşmesinin feshedildiği dün açıklanmıştı.



