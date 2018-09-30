Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve ilk 3 puanını aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, ''İlk bulduğumuz gol bizi daha da güçlendirdi, Fenerbahçe'nin gol yedikten sonra çabuk dağıldığını biliyorduk, ilk yarı sonucu aldık." diye konuştu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçın başlangıca denk gelmesi bizim açımızdan psikolojik olarak daha inanarak bakmamızı sağladı. Akhisar'la geçen sezon üç kez yenmişiz diye akla geliyor. Planlasak tasarlasak böyle olmaz. Öyle bir tesadüf oldu."

"Bizim gibi takımlar için büyük takımları yenmek değerli ama sezon başından beri kazanamayan takımın galibiyet alması daha da değerli. İlk bulduğumuz gol bizi daha da güçlendirdi, Fenerbahçe'nin gol yedikten sonra çabuk dağıldığını biliyorduk, ilk yarı sonucu aldık."

"Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bundan sonra aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugün sadece bir maç kazandık, lig daha yeni başladı. Haftaya çok daha önemli bir Kayserispor maçı var, ona hazırlanacağız."