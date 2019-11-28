Okan Buruk: En kötü yaptığımız şey savunmaydı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir evinde Roma’ya 3-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncuların eksikliği ve maç içinde yaşanılan sakatlıklardan dolayı oyun içerisinde tam olarak oturtamadıklarını belirterek, “Erkenden geriye düştük. Bu da tabi ki bugünkü mağlubiyeti bize getirdi. Oyun içerisinde özellikle maçın başından itibaren çok planlamadığım rakibin oyununa göre oyuncularımın geriye yaslanmaları, istediğimiz gibi götürmemeyi sağladı. Bugün oyunu nasıl çevirebilirdik. 0-0 iken 1-0 öne geçebilsek ya da 1-0 iken yanlış ofsayt kararı olmasa biraz daha oyuna ortak olabilirdik. Ben tabi ki bugünkü oyundan dolayı Roma takımını kutlamak isterim. Geriye düştükten sonra oyun olarak çok büyük fark oluştu. Oyuncu kalitesi olarak çok büyük fark vardı ama oyun olarak da çok büyük fark oluştu. 90 dakika boyunca oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiler” dedi.

“Çok geniş bir kadromuz yok”

Kadrodaki eksiklikler ve sakat oyuncular hakkında konuşan Buruk, “Elimizdeki oyunculara baktığımızda hem savunma anlamında biraz güçlenmek, direkt olarak kaleye gidebilecek bir oyuncu düşündüm. Aziz Behich'i hızlı hücumlarda defansın arkasına gidebilecek oyuncu olarak düşündük. Oyun istediğimiz gibi olmadı. Daha sonra ikinci yarı sağ bek olarak kullandık kendisini. Ama takım olarak bugün oyuncu değişikliğinden çok fazla etkili olamadık. İsimli oyuncularımız var tabi ki ama etki olarak rakibin çok çok gerisinde kaldık. Son maç tek maç. Her takım her yerde yenilebilir. Gladbah yenilmez bir takım değil. Elimizden geleni yapıp orada kazanıp gruptan çıkacağız. Bunun için sakat oyuncularımızın takıma dönmeleri çok önemli olacak. Çok geniş bir kadromuz yok. Buradaki ana sorunlarımızdan biri bu” şeklinde konuştu.

“En kötü yaptığımız şey defans yapamamaktı”

Buruk, defans yapamadıklarını vurgulayarak, "Bugün özellikle maçtan önce Caiçara bizim için çok önemli bir oyuncu. Uğur’un da sakatlanmasından dolayı sağ bek alternatifiniz kalmıyor. Orada bir sol bek oynayacaksınız ya da orta sahadan bozacağımız bir sağ bekte yoktu. Ponck’un doğru seçim olacağını düşündük. Direkt olarak bir oyuncumuz olmadığından öyle bir tercih yaptık. Bugün yaptığımız en kötü şey defans yapamamaktı. Defansı iyi yapamadık. Belki oyuncu görüntüsü olarak bu ortaya çıkıyor. Biz Galatasaray maçında da önde baskı yapan bir takımdık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu maçta Roma takımı çok kaliteliydi ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Böyle takımlara karşı cevap vermek zordur, biz de bunu yaşadık” diye konuştu.