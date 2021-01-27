Okan Buruk: 'Çıkış maçı görüyoruz'

Buruk, "Diğer takımlara göre daha geç bitirdik Zor bir sezonun bizi beklediğini biliyorduk ama ekstra zor oldu. İstediğimiz yerde değiliz ama hedeflerimiz devam ediyor. Birincisi Süper Kupa, Türkiye Kupası'nda da devam etmek istiyoruz. Süper Lig'de de çıkabileceğimiz en yüksek sıraya çıkmak istiyoruz. Oyuncuların özgüvene ihtiyacı var, umarım bu maçla başlangıç olur. Bu maçı çıkış maçı olarak görüyoruz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu. Başakşehir'in stoperi Epureanu ise "Tüm planlarımızı gerçekleştirerek kupaya uzanmayı hedefliyoruz" dedi.



