Okan Buruk: Bu sene lige kötü başladık, iyi bitireceğiz

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, maç boyunca istediklerini oyunu oynayamadıklarını ancak avantajlarının devam ettiğini belirtti. Okan Buruk, "Daha önce bu sene lige kötü başladık, ligi iyi bitireceğiz demiştim. Şuan öyle ilerliyoruz. Bugün kazansaydık, 4 galibiyet bile bize yetecekti. Yarış devam ediyor. Beklenmedik puan kayıpları oluyor ama biz şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

Okan Buruk, "Gol attıktan sonra geriye yaslanmadık aslında. Maça iyi başladık ama daha sonra geriye yaslandık. Rakibe çok fazla topu verdik. Bloklar arasına pas yapmalarına izin verdik. Emre Akbaba'nın gezgin oynaması savunmamızı zorladı. Geriden iyi top çıkaran Seri, Lemina ve Donk vardı. Hem takım hem de bireysel olarak kötü oynadık"

Okan Buruk, "Devre arasında değişiklik yaptık ve 4-4-2 oynadık. Önde baskı yaptık, çokta başarılı olduk ama ikinci golü bulamadık. Sonraki bölümde de kalemizde rakibe çok fazla imkan verdik. Edin Visca kırmızı kart görünce hamle şansımız azaldı. Trabzonspor'un iki puan önünde, Galatasaray'ın sekiz puan önünde olmak isterdim. Galatasaraylı oyuncuları tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak başarılı teknik adam, "Daha önce "bu sene lige kötü başladık, ligi iyi bitireceğiz" demiştim. Şuan öyle ilerliyoruz. Bugün kazansaydık, 4 galibiyet bile bize yetecekti. Yarış devam ediyor. Beklenmedik puan kayıpları oluyor ama biz şampiyon olmak istiyoruz. Önemli eksiklerimiz var ama yerlerine oynayacak isimler var" şeklinde sözlerini tamamladı