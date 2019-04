Okan Buruk: Başarımız değer görüyor

İyi giden takımlar için bu tarz söylentilerin her zaman yapıldığını belirten Buruk, "Formda ve iyi bir takımız. Bu nedenle başarımız değer görüyor" dedi. Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde yükselen formu ile dikkat çeken Çaykur Rizespor, son 9 maçta 7 galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisinin bu yükselişinin ardından teknik direktör Okan Buruk ve yeşil mavili futbolcular hakkında özellikle büyük takımlar için transfer dedikoduları yapılmaya başlandı. Transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor teknik direktörü Okan Buruk, bu durumun olağan bir şey olduğunu ifade ederek, "İyi giden, performansı yüksek ve formda olan takımların futbolcuları hakkında her zaman transfer dedikoduları yapılır. Ligin sonu yaklaştıkça bu transfer haberlerini daha fazla duymaya başlayacağız. Bu durum aslında futbolcular için güzel bir şey. Performanslarını etkilenecek bir durum değil aslında, istenilmek her futbolcu için güzel bir şeydir. Bizim futbolcularımızın hepsi işlerini iyi yapan, profesyonel ve doğru insanlar. Bu durumun takımımızdaki bütün futbolcular için ekstra bir motivasyona neden olacağını düşünüyorum. Değerli olmak, büyük takımlar tarafından istenmek futbolcular için ayrı bir motivasyon olacaktır" dedi.

"HEDEFİMİZ RİZESPOR'UN BAŞARISI"

İyi giden takımların teknik direktörleri ve futbolcuları için bu tarz transfer söylentilerinin her zaman yapıldığını belirten Buruk, "Bunlar aslında güzel şeyler. Formda ve iyi bir takımız. Bu nedenle başarım Bizim ilk hedefimiz kulaklarımızı kapatarak Rizespor'un başarısına odaklanmaktır. Hepimiz burada olmaktan ve bu takıma hizmet etmekten dolayı çok mutluyuz. Son 8 haftada da bu heyecanın ve rüyanın devam etmesini istiyoruz. İkinci yarının en başarılı takımlarından birisiyiz. Şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi'ne oynanan takımların haricinde bizim gibi alt sıralardan gelerek bu kadar yükselişe geçen başka bir takım yok. Bu nedenle biz başladığımız bu yola devam etmek istiyoruz. İnşallah hedeflerimizi daha da büyüterek burada başarılı günler geçiririz" diye konuştu.

DHA